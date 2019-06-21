美是否將襲擊伊朗？川普：你很快就會知道

美伊戰爭一觸即發，美國總統川普週四 (20 日) 受訪時回應外媒記者，你很快就會發現美國是否會美伊緊張局勢加劇而襲擊伊朗。

週四 (20 日) 早前美國官員稱，在荷姆茲海峽上空，美方的一架 MQ-4C「全球鷹」軍用無人機，在經過霍爾木茲海峽的國際空域上，被伊朗導彈擊落。

荷姆茲海峽上空，美方軍用無人機早遭到伊朗擊落。(圖片：翻攝 marketwatch)

然而。伊朗反駁，這架無人機入侵其霍爾木茲甘省 (Hormuzgan) 領空，隨後，美國中央司令部發言人 Bill Urban 否認：「美方沒有任何無人機飛過伊朗領空。」

川普週四與加拿大總理杜魯道會面時表示，我認為他們 (伊朗) 犯了一個錯誤，我不只是說這個國家犯了一個錯誤，我認為那個國家領袖犯了一個大錯誤。

川普對記者稱，你很快就會發現美國是否出兵襲擊伊朗。(圖片：AFP)

美國總統川普週四回應外媒提問，是否會因美伊間的緊張局勢加劇而襲擊伊朗？川普回應稱：「你很快就會知道。」

川普稱：「我可以想像，擊落無人機的是一位 (伊朗) 將軍，或者是某個犯了錯誤的人。但我很難想像這是故意的，他也有可能是一位散漫且愚蠢的人。」

川普拒絕排除與伊朗的談判，也拒絕詳細說明任何美國可能的反應。

川普稱伊朗已鑄下大錯 (圖片翻攝；川普推特)

此前，川普週四推文寫道：「伊朗已鑄下大錯」。

美國和伊朗之間的緊張局勢加劇，美國制裁讓伊朗石油「零出口」美軍指控伊朗襲擊油輪，兩國關係已跌入冰點。

上月 19 日川普就曾推文表示：「若伊朗想戰爭，那代表伊朗會迎來正式末日」，警告伊朗永遠不要再威脅美國。