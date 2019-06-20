壽險業財務槓桿比達50倍？公會稱僅17倍 且外匯準備金破千億元免驚

週刊報導「IFRS 17 風暴 惠譽穆迪示警－台壽險業烏雲罩頂」，提到台灣壽險業的財務槓桿比重高達 50 倍，示警台灣壽險財務黑洞大，是全球第四亞洲第一高風險，對此，壽險公會今 (20) 日罕見大動作澄清，表示台灣壽險業的財務槓桿比重只有 17 倍。加上截至 5 月止，壽險業外匯價格變動準備金累積餘額可望突破 1000 億以上，續創歷史新高，壽險業承擔匯率風險的能力已大幅改善。

壽險公會表示，在 2018 年第 4 季時因國際金融市場劇烈波動，使帳上有價證券投資普遍受到一定程度評價下跌壓力，的確讓壽險業財務槓桿上升至 22 倍。然今年第 1 季因國際氣氛佳，金融市場回穩，財務槓桿已下降至 17 倍，皆非報導所說的 50 倍。同時，近期壽險業陸續提出充實資本的規劃，包括發債或現金增資，皆有助改善整體壽險業財務槓桿數值。

壽險公會坦言，施行 IFRS17 雖然高利率保單 (預定利率大於 4%) 可能具有增資壓力，但近期銷售的低利率保單反而具有正向貢獻，可釋放準備金，兩者的影響應該併同考量評估。檢視花旗採用的預估方法是以利差狀況估計資金短缺現象，不同於 IFRS 17 以負債現金流量採用現時利率折現的概念，且亦未考量預定利率小於 4% 的新契約貢獻度，似有失公允。

壽險公會強調，若以整體負債平均成本計算，投資報酬率足以支應整體負債平均成本，壽險業並無資金短缺現象，反而存在利差益。

針對匯率風險部分，壽險公會表示，今年初主管機關調整外匯價格變動準備機制，當外匯避險成本較高時，調整強制提存比率由 50% 至 60%，協助壽險業提高外匯風險管理的彈性及降低避險成本。

壽險公會指出，雖然今年 USD/TWD 傳統避險工具（CS）成本仍高，但壽險公司透過適度調整避險策略，再加上 1-5 月台幣貶值 2.78%，推估將使得整體避險成本可望降至 1.35% 以下，若不含外匯價格變動準備金的提存，整體避險成本更將低於 0.7%，分別較 2018 全年的 1.49% 及 1.31% 明顯改善。

壽險公會預估，今年前 5 月全業界外匯價格變動準備金提存將超過 450 億，至 5 月為止，外匯價格變動準備金累積餘額可望突破 1000 億以上，續創歷史新高，此部分可提供業者未來因應匯率風險擁有更加殷實的後盾。