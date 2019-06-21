上緯投控出售上緯新能源及全數股權 6月底前簽約 處分收益上看26億元

上緯投控 (3708-TW) 今 (21) 日董事會決議，因已完成階段性目標，將出售上緯新能源及其子公司海能風力發電 100% 股權，給歐美能源公司，預計 6 月底前完成簽約，交易總金額約 2598 萬美元至 1.01 億美元，處分收益約 914 萬美元至 8463 萬美元 (約合新台幣 2.85 億元至 26.39 億元)。

上緯投控旗下上緯新能源負責開發的風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，其於竹南架設的海洋風電第一階段已於 2017 年正式商轉，總裝置容量 8MW(百萬瓦)，規劃第二階段再安裝 20 部 6MW 風機，總發電容量共 128MW，預計 5 月底啟動海上施工作業，並於年底前完工。海能風電同樣位於苗栗竹南外海，總裝置容量為 376MW，預計 2021 年完工商轉。

不過，上緯表示，海鼎風電在去年 4 月遴選階段未能取得開發權利，上緯新能源 2021 至 2025 年已無風場可開發，開發風場階段性任務完成，基於員工未來發展與股東權益，董事會決議出售上緯新能源及其子公司海能風電，給歐美能源公司，意即上緯新能源所提供的風場運維服務，也將一併出售。目前上緯對海洋風電的持股仍有 7.5%。

據上緯公告，此次出售上緯新能源普通股股權，交易數量共 2000 萬股，每股交易價格為 1.3 美元至 5.07 美元，總交易金額約 2598 萬美元至 1.01 億美元，將依付款條件達成情形，預計處分利益為 914 萬美元至 8463 萬美元，若以 1 美元兌新台幣 31.18 元匯率計算，處分收益約合新台幣 2.85 億元至 26.39 億元，將視海能風場進度給付及開發成本，來調整價金。

雖然市場認為，上緯出售上緯新能源的對象，為歐洲離岸風電大廠，但上緯堅持不透露出售對象與相關細節。

