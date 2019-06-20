〈長榮罷工〉國際航班仍可飛14航班 晚間公布隔天航班資訊 國內不受影響

長榮航空 (2618-TW) 針對第 3 次協商破局招開記者會，長榮航今日下午召開記者會表示，國際航班總計取消 36 個航班、8628 名旅客將受影響，目前已根據現有人力調派 14 個航班；而國內航班今日則不受影響。

總經理孫嘉明表示，很遺憾桃空職工下午 4 點發動突襲式罷工，目前公司無法預期有多少空服員加入罷工行動，據了解不少空服員因同儕壓力，或一時情緒動員而參與，盼大部分空服員理性面對。

孫嘉明指出，長榮有完整的福利制度、改善辛勞航班，可惜第 3 次協商中，連第 1 條規定都未能如期討論結束，中間休息 5 分鐘後，工會自行發布罷工消息。

桃空職工以爭取勞工董事來罷工，下午圍堵南崁長榮總部，影響其他員工上下班，對此，長榮向工會呼籲，影響其他同仁進出，已涉及違法，不排除採取法律訴訟、捍衛權益。

國際航班部分，客服部協理楊秀慧表示，目前共取消 36 個航班，總計 8628 名旅客受到影響，包括桃園、松山及台中起飛的航班，經盤點員工人數後，今晚應可飛行 14 個航班，主要飛往舊金山、洛杉磯為主，至於後續航班，將在今晚發布隔天航班資訊，對於整體運能仍樂觀往上看。

國內航班部分，目前國內旅客今日不會受到影響，能完成所有營運。

補償方面，長榮表示，團客損失已請旅行社尋找替代行程；若延遲 6 小時以上的自由行旅客，可保留食、宿、交通費收據，並上網申請費用，上限 1 天 250 元美金。

長榮航空表示，目前營業損失仍在統計當中，下周股東會也將如期舉行。