世界先進Q2財測可順利達標 下半年市況仍看不清楚

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (14) 日召開股東會，董事長方略表示，第 2 季財測可順利達標，不過，目前客戶對下半年態度審慎保守，訂單以短單與急單居多，對下半年市況走勢還看不清楚。

方略指出，美中貿易戰與華為事件後，全球經濟出現摩擦，打擊終端消費市場與投資信心，即便美中貿易戰短期內能協商解決，包括禁運等舉措，都已對科技業造成一定程度衝擊，在此情況下，下半年大環境要好有難度，他並預測，今年全球 GDP 與半導體業恐都有下修壓力。

方略表示，第 2 季財測將可順利達標，不過，世界先進原先訂單能見度均維持 2 個月，但目前客戶對第 3 季與第 4 季的態度均審慎保守，致力控管庫存，訂單以短單與急單居多，對下半年市況走勢還看不清楚。

方略認為，若美中貿易協商能有好結果，客戶端將會馬上啟動拉貨，但若未能有好結果，需求與市況就會偏冷，持續面臨調整。但他也認為，美中貿易戰是危機、也是轉機，世界先進受到的直接影響小，惟部分客戶以銷售中國為主，仍有間接受到影響。

此外，因應今年初宣布收購格芯 (Global Foundrys) 新加坡 8 吋廠，需要資金共 2.36 億美元，且對 8 吋代工長線需求仍看好，因此世界先進將今年資本支出將由原先的 39.5 億元，上調至 117 億元。