〈房產〉房貸+信貸「雙貸族」人數再創高 房仲： 股災成資金壓力測試

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-08 15:06

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台股受到美國關稅議題打壓，出現大幅回檔走勢，槓桿族受傷慘重，震央雖然在股市但也有蔓延到房市的壓力，信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在房貸陸續寬限期到期，銀行不見得願意展延，同時間股災也會讓民眾出現短期資金調度的需求，尤其今年 1 月雙貸族人數再創新高達 39 萬人，股災恐讓部分民眾感覺壓力山大。

曾敬德建議，民眾要多留現金，以對抗外在動盪。

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聯徵中心統計顯示，今年 1 月雙貸族人數再創新高，達到 39 萬人，平均房貸 612 萬元，平均信貸 110 萬元，兩者貸款金額雙創新高，雖然這些負債也是拿去購置資產或從事金融投資，不見得資不抵債，但股市修正又重又快，民眾難免需要挖東牆補西牆。

曾敬德表示，這波股市大跌股民受傷慘重，不管是買護國神山還是前陣子最紅的 AI、ETF，除了美債幾乎無一倖免，尤其這幾年股房大漲，有些民眾習慣槓桿又質押，還有不限用途借貸、信貸、融資，這次出現恐慌性賣壓，勢必產生資金調度救急的需求。