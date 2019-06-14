〈英業達股東會〉今年是動態調整的一年 將做足準備應對下半年

英業達 (2356-TW) 今 (14) 日舉行股東會，董事長卓桐華表示，因應美中貿易局勢，今年是公司動態調整的一年，上半年在產品轉換產線、新品布局比較辛苦，但仍繳出相對往年不錯的成績，但展望下半年，變數還很多，但已經做好準備應對。

卓桐華表示，先前爆發的美墨關稅事件，確實讓公司內部很緊張，幸好最後暫時取消，不過為以防美國總統川普再一次突襲，已跟客戶提出許多備案調整因應，並做好準備，就看貿易戰後續發展。

對於下半年展望，卓桐華表示，主要還是要看美國、中國兩個老大對貿易戰的後續處理，他也時常關注川普的推特，坦言目前變數仍多，但今年上半年的營運表現確實有比往年好。

對於未來產業趨勢，卓桐華指出，5G 通訊將在 2020 年蓬勃發展，在中國提早釋發執照的助催下，發展進程更快速，特別是貿易戰混亂不清的大環境下，將給予整個 ICT 產業，從生產、組裝到終端供應鏈，提供未來發展的希望，他強調英業達也已做好準備，

媒體詢問，鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘大方加薪 7%，卓桐華表示，相當佩服，英業達也會有一定程度的調薪，照顧基層員工是必要的。

英業達去年合併營收達 5068 億元，年增 8.42%，稅後純益 64 億元，每股純益 1.81 元，今股東會也通過，將配發每股 1.5 元的現金股利。