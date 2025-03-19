生死存亡關頭！李在鎔喊話背水一戰預告人事調整 三星高管：類似32年前緊急宣言

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-19 09:50

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南韓三星電子會長李在鎔近日稱集團處於生死存亡關頭，要求高管背水一戰、深刻反思，用置之死地而後生的態度，應對 AI 時代的挑戰。他還宣佈，將根據論功行賞的原則，定期進行人事變動。

三星電子周一 (17 日) 表示，李在鎔在「為恢復三星氣質的價值觀教育」活動中向三星所有關聯公司約 2000 名高管發表演講。他說：「三星正面臨生死存亡的問題，1999 年進入道瓊指數的 30 家企業中已有 24 家消失。再這樣下去，我們也會被遺忘。」

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李在鎔強調，為克服危機，「經營者必須深刻反思，以不戰則死的決心大膽行動。我們長期以來的原則是獎勵績效並讓員工對結果負責，我們還應該在必要時經常進行人事變動。」

一名參加培訓的人員表示：「感覺和平時的高管培訓不一樣，就像前任董事長發表的《法蘭克福宣言》中『除了老婆孩子，其他都換掉』一樣嚴肅。」

當天參加三星高管培訓的人員還透露，李在鎔在視訊談話中直接提及，並對三星電子各大事業部門批評說：「記憶體部門自滿，沒有為 AI 時代做好準備，晶圓代工部門因技術實力不足而開工率低，設備體驗部門的產品品質不行」。這是李在鎔首次向全體高管而非僅僅向執行董事會直接指出各營業單位存在的危機。

李在鎔還說：「三星的技術競爭力在各領域都受到了損害，沒有大膽的創新和新的挑戰，與其努力改變局面，不如急於維持現狀。」

他也呼籲進行根本性的組織改革，並稱「三星在危機時期所展現出的獨特韌性已經不復存在」。

他還針對管理層的態度和作用發出了命令。「每年至少要用一半的時間去拜訪客戶和市場，需要徹底瞭解自己處於什麼位置、存在什麼問題，並找到該做什麼、如何做的答案。」

至於用人原則，李在鎔要求要培養和選拔比管理層更優秀的頂尖人才，不分國籍、不分性別。

三星電子去年財報顯示，營收和獲利均不及市場預期。去年在全球 DRAM 市場的佔有率從 2023 年的 42.2% 下滑到 41.5%，在全球電視市場佔有率從 2023 年的 30.1% 下降至 28.3%，在全球智慧手機市場佔有率也從 19.7% 降至 18.3%。

CINNO Research 首席分析師周華表示，三星近年面臨嚴峻挑戰，核心業務全面下滑。李在鎔將這種局面定義為「生死存亡」，更多是激發內部危機意識，三星目前仍保有全球最大半導體製造產能，仍具備持續投資能力。

但一位記憶體市場資深分析師認為，三星市場地位在減弱，主要因為技術發展及競爭加劇，目前是三星興衰的關鍵時期。

自 2 月底開始，三星集團召集三星電子、三星物產、三星生命等子公司的 2000 多名高管培訓，期間分享了李在鎔的視頻資訊。