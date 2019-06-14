〈英業達股東會〉因應美中貿易戰 積極調整全球產線 台商回留計畫申請中

英業達 (2356-TW) 今 (14) 日舉行股東會，董事長卓桐華會後表示，面對美中貿易戰，英業達已做好因應，目前全球在台灣、中國、墨西哥、捷克、檳城等，都有生產基地，將以客戶要求做為產線調整考量，另外申請台商回流的計畫也在進行中。

卓桐華表示，產線布局遍布全球，至於設新廠與否，他表示，一切還在評估，主要還是以客戶為主，強調「朝廷的水無法完全移到日月潭」，目前就是將受關稅影響的產品的產線移動，而關稅與移動成本，還是由客戶吸收，英業達本身也會吸收少部分成本。

至於美國下令禁用華為，卓桐華表示，英業達跟華為合作關係剛開始，受這波影響程度較小，強調華為的強項在 B2B，面對美國、中國，兩邊都應該討好，但非必要不會特別靠往一方。

卓桐華表示，今、明年資本支出會增加，但目前無確切數字，不過近期有向政府針對設備與資金運用的部分，申請台商回流的補助，短期內應該就會有結果，而台灣廠區還有擴產的能力，因此暫無擴廠打算。

至於先前有企業大老提出，台商可能在東南亞形成新產業聚落，卓桐華表示，執行上有困難，因為最後廠產能設置地點，仍以客戶指定為主。

英業達旗下智慧裝置廠英華達，馬來西亞檳城廠今年已進入量產，南昌廠也因應美系客戶耳機新品進入試產階段，英華達總經理何代水表示，至今受貿易戰影響的產品只有 4 項，佔營收比例不到 10%，所以影響有限，

至於自動化產線比重是否增加，何代水強調，將由需求決定，企業的核心是能提供客戶什麼樣的價值、服務。