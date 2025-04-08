中國反制川普關稅 牛彈琴：中方至少已準備6大招

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-08 12:17

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美國總統川普周一（7 日）揚言進一步對華加徵 50% 關稅。今天上午 8 時 48 分，中國商務部發言人明確表態：「如果美方升級關稅措施落地，中方將堅決採取反制措施，維護自身權益。」

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」周二表示，中方已經準備了至少 6 大招。

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一、大幅加徵美國黃豆、高粱等農產品關稅

消息人士稱，鑑於近期美方霸凌行徑，中方正考慮大幅加徵美國黃豆、高粱等農產品關稅。

二、禁止美禽肉輸華

知情人士透露，鑑於美國頻繁爆發禽流感，相關方面強烈建議中方，禁止美國禽肉進口，確保中國民眾食品安全。

三、暫停中美芬太尼合作

消息人士說，中國政府考慮停止與美方在芬太尼方面的合作。很簡單，美方根本無視中方出於人道主義的幫助，不但不理解中方誠意和善意，還抹黑、甩鍋、推責，已嚴重損害中美芬太尼合作的基礎。

四、服貿領域反制措施

知情人士表示，這包括限制美國公司參與採購、限制展開法律咨詢等業務合作。美國對華服務貿易長期順差，美國政府所謂「對等關稅」，無疑給美國當下擁有巨額順差的服務業出口帶來嚴重危機。

五、禁止美國電影進口

有關專家透露，鑑於美方威脅升級對華關稅，有關部門正在研究減少、甚至禁止美國電影進口。

六、調查美企在華知識產權獲益情況