〈微星股東會〉今年板卡目標恐難達陣 力拚全年毛利率持平去年

微星 (2377-TW) 股東會今 (14) 日登場，董事長徐祥表示，去年受挖礦熱帶動，儘管有被動元件及記憶體價格飆漲影響，整體營收、獲利仍創新高，不過今年新品顯卡銷售狀況不佳，加上美中貿易戰影響，原先設定板卡出貨目標 2000 萬片，恐難順利達成，全年將力拚毛利率持平去年。

徐祥表示，去年受到挖礦熱潮，營收、獲利雙創新高，其中 1、2 月被動元件及記憶體價格飆漲 2 至 3 倍，讓去年第 1 季手機需求暢旺，不過 4、5 月整體需求急轉直下，除清庫存壓力外，新產品 RTX2000 銷售不如預期，都反映毛利率走勢，並延續至今年第 1 季。

展望今年，微星表示，今年 7 月將有 AMD 處理器新品上市，雖然價格具競爭力，但市場競爭壓力大，客戶仍觀望，期望新品能補足上半年的營收缺口。

微星今年喊出板卡出貨 2000 萬片目標，如今受市場價格波動、美中貿易戰等影響，預期目標恐難達成，今年力拚毛利率持平去年；法人估，微星今年能靠新品、筆電及主機板等產品，撐住獲利表現。

顯卡的部分，微星指出，由於高階顯示卡銷量不如預期，出現庫存壓力，導致顯卡上半年毛利率有壓，法人估，下半年是出貨旺季，第 4 季顯卡銷量可望回溫，對後市審慎樂觀。

新動能方面，微星表示，工控、車電、AIoT、伺服器等，目前占營收比重約 10% 內，獲利比重則較高，達 10% 至 20%。

至於外傳惠普也有意搶電競筆電市場，徐祥表示，目前市場成長速度快，但總量不高，以 1 年約 800 萬台來算，成長 10% 也僅增加 80 萬台，因此預期惠普目的是宣傳，微星主要對手仍是華碩與技嘉等。

微星 5 月營收 90.37 億，月增 5.84%，年減 7.99%，累積前 5 個月營收 470.64 億，年減 8.7%，股東會通過配發每股 5 元現金股利。