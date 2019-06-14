蔡力行：今年是辛苦的一年 仍將安然度過

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 今 (14) 日召開股東會，有股東於會中提問 5G 進展與半導體庫存去化速度，董事長蔡明介表示，聯發科 5G 晶片推出速度為全球第一。針對今年景氣，執行長蔡力行也表示，今年對半導體是辛苦的一年，聯發科營運仍將保持正常，可以安好度過今年。

對於今年產業景氣，蔡力行認為，今年將是半導體業較辛苦的一年，記憶體市場下滑得很厲害，其餘半導體領域則微幅下滑，但聯發科營運仍將保持正常，對第 2 季營運看法沒有改變，產業變化大，對大環境戒慎恐懼因應，預期聯發科將可以很好地度過今年。

宣讀營業報告書時，執行長蔡力行表示，聯發科今年明顯改善獲利結構，全年合併毛利率提升，營收約略持平，產品競爭力與市場拓展都有一定進展，營業利益較去年大幅成長 60%。

臨時動議中，股東提問聯發科在 5G 進展、半導體產業庫存去化的速度以及華為事件對供應鏈的影響，蔡明介表示，聯發科雖然集中在 Sub 6 modem，但 5G SoC 推出速度是領先全球的。

蔡力行補充，5G 樣品會在今年第 4 季回來，預計明年 3 月進行量產，他強調，對聯發科在 5G 單晶片的競爭力有相當把握。

展望未來，蔡力行稱，2019 年將是多項技術投資展開營收貢獻的一年 聯發科將專注多元產品佈局，創造在 5G、AI 等領域優勢，延續業界領先地位。