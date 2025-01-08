美上周初領失業金人數降至20.1萬 低於預期

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-08 23:23

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美國勞工部 (DOL) 周三 (8 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數意外下滑，為去年 2 月 17 日當周以來新低，顯示就業市場保持穩定，不過續領失業金人數仍在成長。

美國上周初領失業金人數意外下降。(圖：ZeroHedge)

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截至 1 月 4 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 20.1 萬人，低於市場預期的 21.4 萬人，較前值 21.1 萬人減少 1 萬人，4 周移動平均值報 21.3 萬人。

截至去年 12 月 28 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 186.7 萬人，低於市場預期的 187 萬人，較修正後前值 183.4 萬人增加 3.3 萬人，4 周移動平均值報 186.55 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

數據顯示，過去一年就業市場疲軟，許多關鍵產業的招募速度都放緩，儘管經濟並未陷入裁員加速的惡性循環。

先前，富國銀行的經濟學家 Sarah House 在一份報告中指出，雖然勞動市場明顯顯示出整體減速的趨勢，但並沒有被證明是「非線性惡化」。他表示，這有助於解釋為何聯準會 (Fed) 重申將在 2025 年採取漸進式降息方式，同時等待通膨進一步進展。

外界認為就業市場的狀況讓 Fed 能在 1 月份維持利率不變，應對即將上任的川普政府政策影響存在不確定性。川普承諾減稅，徵收或大幅提高進口關稅，並驅逐數百萬無證移民，經濟學家警告這些計畫將加劇通貨膨脹。