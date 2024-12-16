承啟明年Q1推RTX50新品提升平均單價 電源新品明年下半年貢獻營收

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-16 17:51

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板卡廠承啟 (2425-TW) 今 (16) 日舉行法說會指出，2025 年第一季將陸續推出 RTX50 系列新品，預計在第二季初放量，並切入 CRPS 電源新品，將於明年下半年貢獻營收。

承啟表示，明年第一季將推出輝達 (NVDA-US)RTX50 系列新品，包括 5090D、5080、5070Ti、5070、5060Ti 及 5060 等，預期將有更多中高階產品貢獻，有助提升平均單價，也將藉由高階主機板研發中心優化產品組合，並期待 CRPS 電源新品於明年下半年貢獻營收。

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承啟指出，第三季營運受新品尚待上市無法提高平均單價影響，毛利率由第二季 8% 降至 6%，加上第三季認列匯兌損失 3,283 萬元，導致前三季每股純益較去年同期的 1.84 元，降至今年的 0.28 元。

新品部分，承啟指出， Intel 8 系列產品已順利開案，W790 即將量產，AMD 5 系列也已開案，並切入 TRX50 工作站產品線。軟體開發上，已針對 Intel 8 系列提供超頻軟體、一鍵更新 BIOS 及 ARGB 燈效作業軟體，而 W790 主板產色軟體未來可延伸應用至其他自行開發主板。

在 CRPS 電源產品線方面，承啟已取得 3200W 12V 系列鈦金認證，預計近期將取得安規認證，並可向下延伸至 2700W、2400W、2000W 系列產品，除可縮短設計週期外，也可共享安規認證。

承啟提到，於 2022 年 5 月及今年 1 月分別成立高階主機板研發中心及電源研發處，目標為增加高階產品比例以提升毛利，隨著新產品陸續發表，預期將為 2025 年營運帶來新動能。

關於處分思騰合力一案，承啟指出，目前跟買家還在洽談，但確定會賣出。