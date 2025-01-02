威剛前往美國CES 攜產業夥伴展三大主題

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-02 17:39

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全球記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (2) 日宣布，攜手旗下電競效能品牌 XPG、工業級嵌入式存儲領導品牌威剛工控，以主題「Innovate for a Better Tomorrow」參加 CES 國際消費性電子展，並推出三大展區，當中也攜手眾多產業夥伴展出最新技術產品。

威剛三大主題展區包含「人工智慧運算解決方案區」，展出 XPG AICORE DDR5 R-DIMM 超頻記憶體、XPG LANCER CUDIMM RGB DDR5 電競記憶體、因應邊緣運算系統需求而生的 XPG DEFENDER SFF 小型商用機殼與 XPG EDGECORE TFX 電源供應器等產品，展現威剛開創 AI 時代的全方位布局。

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「創新科技與智慧行動生活區」推出 Gen5 SSD 多元散熱方案，與全球首款具 PCB 散熱塗層、融合環保理念的 XPG LANCER NEON RGB DDR5 電競記憶體，締造業界高速存儲散熱與高效傳輸新標竿。

「XPG 電競全方位解決方案區」展出高效電競系統、頂級電源與散熱方案，推動電競應用邁向全新高度，各項結合創新科技與高性能產品，邀請全球消費者務必親臨現場體驗！

看準 AI 高速運算需求，威剛此次推出全新 ADATA DDR5 CUDIMM 6400 記憶體模組、XPG LANCER CUDIMM RGB DDR5 電競記憶體，將大幅提升電腦系統的資料傳輸效能。XPG LANCER CUDIMM 通過華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 與華擎 (3515-TW) 四大主機板廠的認證，超頻最高上看 9,733MT/s，打造高品質的系統運行體驗。

XPG AICORE DDR5 R-DIMM 超頻記憶體，速度高達 8,000 MT/s，大幅提升高性能工作站處理複雜數據與多工任務的效率。

針對工業級及企業級應用，威剛領先業界展出專為下一世代邊緣運算打造的工業級 6400MB/s DIMM 系列高性能記憶體，增設 CKD(時鐘驅動器) 晶片，大幅度提升訊號穩定性，為邊緣計算日益普及的生成式 AI 提供至關重要的高穩定度。

PCIe Gen4 與 PCIe Gen5 等固態硬碟，則支持 U.2 外型規格及雙連接埠控制晶片，內建加密機制與斷電保護技術，確保伺服器在處理大量數據時依然穩定且安全，滿足邊緣運算對高速、大規模數據處理的需求。

針對 AI PC 應用持續推升，威剛也推出 Gen5 SM2P51E8 M.2 2280 固態硬碟等產品，傳輸速度最高可達 11,000 MB/s，同時展出 LPDDR5X 記憶體產品，傳輸速度高達 8533 MT/s，滿足 AI PC 高效能並兼具省電，為未來智慧運算應用提供強大支援。

XPG 以前瞻設計理念推出全新商業應用產品，首次亮相的 DEFENDER SFF 小型商用機殼與 EDGECORE TFX 電源供應器，以小型化與高效能為設計核心，滿足未來邊緣運算系統的多樣需求。另展出 DEFENDER WS XL 工作站機殼，搭配 FUSION 1600W 數位鈦金電源供應器，為企業級工作站提供穩定且高效的電力解決方案，確保高效運算需求的實現，為企業提供可靠支持。

威剛作為存儲業界領先的散熱解決專家，也致力於應對高速運算帶來的熱能挑戰。榮獲 2025 CES 創新獎的 XPG LANCER NEON RGB DDR5 記憶體，是全球首款融合環保理念的 RGB DDR5 電競記憶體，具備 PCB 散熱塗層，散熱效率提升 10%，傳輸速度高達 8,000 MT/s，讓玩家享受超頻快感的同時系統依舊高效穩定。

在 SSD 方面，威剛攜手策略夥伴慧榮科技 (SIMO-US) 推出 Gen5 SSD 多元散熱方案，其中 MARS 970 STORM 搭載專利雙風冷與液冷散熱系統，散熱效能可提升 25%；MARS 970 BLADE 採用薄型散熱片，讀寫速度達 12,000/10,000 MB/s，搭載 SMI 最新 SM2508 控制器與台積電 (2330-TW)(TSM-US)6 奈米製程技術，有效降低耗電與廢熱，展現 Gen5 SSD 應用於筆電的更多可能性。

同時，威剛推出業界最迷你的 USB4 外接式固態硬碟 SE940，更採用慧榮最新單晶片控制器，可實現高達 4,000 MB/s 的讀寫速度，滿足大容量高速存取需求。慧榮資深副總段喜亭表示，威剛是慧榮長期且重要的合作夥伴，威剛最新的 PCIe Gen5 固態硬碟，專為 AI 驅動的電腦量身打造，完美結合我們領先業界的 SM2508 低功耗控制器與客製化韌體，不僅實現卓越的能源效率與數據性能，更領先於消費級 SSD 通路巿場，此次合作充分展現雙方強強聯手締造次世代儲存技術的全新里程碑。

此外，威剛也攜手慧榮推出一系列嵌入式產品 (embedded memory)，包括 EMMC、EPOP 和 UFS3.1 等多樣化選擇，搭載 MLC 及 3D TLC NAND Flash，支援多種容量規格，適配各式穿戴裝置與行動終端應用，以卓越的穩定性和靈活性，為客戶打造最便捷的行動解決方案，全面滿足移動時代的多元需求。

威剛致力於打造 USB-C 無縫生態圈，推出多款創新產品滿足消費者在對高效傳輸與行動充電的需求。全新 SR800 磁吸行動電源 SSD，擁有高達 2,000MB/s 的讀寫速度與最高 4TB 容量，並支援 15W 磁吸無線充電，專為內容創作者與影音娛樂追求者設計，隨時隨地沉浸於影音創作與觀看樂趣。

威剛同時展出兩款最新外接式固態硬碟，包括業界最輕巧的雙接口 USB-C/A 的 SC730 外接式固態硬碟，以及通過軍規落摔 1.22M 並內建 USB-C 傳輸線的 SC740 外接式 SSD，兩款皆可支援 iPhone 16、最新 Android 行動裝置以及大容量存儲。在無線充電部分，威剛推出 E100 三合一磁吸行動電源，可同時為手機、耳機與智慧手錶充電，內建 10,000mAh 大容量電力與摺疊支架設計，便攜好收納，是行動裝置的最佳充電選擇。

威剛 XPG 展示從 ITX 到 ATX 的多系列全新電競機殼，包括熱銷的 VALOR AIR 系列、屢獲殊榮的 INVADER X 系列，以及採用 XPG 獨家設計語言「:EXOSKELETON」的 STARKER AIR BTF 和 STARFIGHTER ITX 機殼。

此外，全新升級的 INVADER X PRO 電競機殼也於 CES 首次亮相，其雙曲面無邊框玻璃與背插式主板設計展現次世代兼容特性，並與全球知名 PC 組裝達人 GGF EVENTS 攜手打造獨家電競組裝機，呈現極致美學與性能的完美結合。此外，屢獲媒體好評 PRECOG STUDIO 平衡式電競耳機，結合 SORCERER 客製紅軸機械鍵盤系列，以及依照人體工學設計的 NEXUS 電競椅系列，為玩家構建沉浸式使用場景，帶來更真實的遊戲體驗。