微星攜手網魚電競、NVIDIA 搶進東南亞電競網咖市場 旗艦店落腳新加坡
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-20 11:55
PC 品牌微星科技 (2377-TW) 今 (20) 日宣布，攜手中國最大連鎖網咖品牌之一的網魚電競及 GPU 大廠 NVIDIA，正式進軍東南亞電競網咖市場，首站於新加坡 Orchard Gateway 二樓設立聯名旗艦店。
微星科技行銷副總經理程惠正表示，此次三方合作具有重要戰略意義，不僅代表全球電競產業布局的重要里程碑，也將推動網咖產業升級，透過結合微星高效能硬體產品、網魚電競的服務網絡及 NVIDIA (NVDA-US) 的尖端技術，將帶動東南亞新興電競市場的發展。
在硬體配置方面，MSI x 網魚聯名旗艦店已獲得 NVIDIA 網咖的 3A 認證（RTX Certified），店內配備包括 Titan、Vector、Stealth 系列電競筆電、支援 GeForce RTX 40 系列顯卡的 Power by MSI 桌機，以及 MPG 271QRX QD-OLED 顯示器，周邊設備則搭配 VERSA 300 系列電競滑鼠與 STRIKE 600 SILENT 鍵盤。
配合旗艦店開幕，網魚電競將結合其服務經驗，提供舒適的遊戲環境與玩家社交空間。開幕活動定於今日下午 2 點舉行，包括剪綵儀式、業界專家分享及《Valorant》BO3 店內競技賽等活動。
程惠正強調，這次合作不僅展現微星作為跨國品牌在電競生態的深度整合能力，也為未來更多市場擴展奠定基礎。三方將透過硬體、服務與技術的結合，共同推動東南亞網咖市場的進一步成長。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 微星攜手宗益科技、築億建設 跨足智慧建築
- 微星推全新能源管理系統 MSI eConnect 搶攻電動車商機
- 微星入選25大國際品牌 品牌價值達2.12億美元
- 微星主機板台灣銷量年增14% X870系列帶動市場復甦
上一篇
下一篇