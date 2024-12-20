微星攜手網魚電競、NVIDIA 搶進東南亞電競網咖市場 旗艦店落腳新加坡

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-20 11:55

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PC 品牌微星科技 (2377-TW) 今 (20) 日宣布，攜手中國最大連鎖網咖品牌之一的網魚電競及 GPU 大廠 NVIDIA，正式進軍東南亞電競網咖市場，首站於新加坡 Orchard Gateway 二樓設立聯名旗艦店。

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在硬體配置方面，MSI x 網魚聯名旗艦店已獲得 NVIDIA 網咖的 3A 認證（RTX Certified），店內配備包括 Titan、Vector、Stealth 系列電競筆電、支援 GeForce RTX 40 系列顯卡的 Power by MSI 桌機，以及 MPG 271QRX QD-OLED 顯示器，周邊設備則搭配 VERSA 300 系列電競滑鼠與 STRIKE 600 SILENT 鍵盤。

配合旗艦店開幕，網魚電競將結合其服務經驗，提供舒適的遊戲環境與玩家社交空間。開幕活動定於今日下午 2 點舉行，包括剪綵儀式、業界專家分享及《Valorant》BO3 店內競技賽等活動。