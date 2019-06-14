〈國泰金股東會〉蔡宏圖：今年是充滿挑戰的一年 力求續繳亮眼成績單

國泰金 (2882-TW) 今 (14) 日召開股東會，董事長蔡宏圖表示，今年是充滿挑戰的一年，原本第 1 季市場表現還不錯，但 5 月受美中貿易爭端再度升溫，影響產業發展，國泰金會把握時機做對的事，希望今年營運能跟去年一樣，繳出不錯的成績單。

蔡宏圖致詞時提到，去年前 3 季幾乎各產業都有不錯的表現，但到了第 4 季，受到美中貿易戰影響，不確定性衝擊全球資本市場，連國泰金第 4 季表現也差強人意，所幸今年第 1 季表現還不錯，國壽的投資收益與淨值都同步回升。

蔡宏圖強調，美中貿易爭端 5 月又開始升溫，再度影響全球景氣與產業表現，但公司仍會繼續觀察後續走勢發展，目標力求今年營運能繼續繳出不錯的成績單。

國泰金今年股東會進行董事改選，共選出 9 席一般董事，並新增獨董席次至 4 席，獨董部分除原有魏永篤與苗豐強續任外，另外新增金融總會秘書長吳當傑、政大風險與管理學系教授王儷玲兩名新任獨董。

此外，股東會也通過現金增資案授權與股利政策，其中現金增資額度以不超過 500 億元為限，股利政策部分，每股將配發 1.2 元現金股息、另外從資本公積提撥 0.3 元現金股息，合計每股共 1.5 元現金股息。

