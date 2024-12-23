微星電競掌機開放預購 搭Intel Core Ultra 7效能提升能耗效率

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-23 17:14

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PC 品牌微星 (2377-TW) 今 (23) 日宣布，全新升級的 MSI Claw 8 AI + 電競掌機即日起開放預購，採用 Intel Core Ultra 7 處理器，優化能源效率，建議售價新台幣 3.09 萬元，並於 2025 年 1 月 13 日正式開賣，在同等功耗下，最高 FPS 較同級產品提升 113%，平均 FPS 也提高 20%。

微星表示，這款 8 吋大螢幕電競掌機配備 80Whr 大容量電池，為市面同級產品中最大規格，可在 17W 低功耗狀態下運作，大幅提升續航力，產品搭載 Intel XeSS 技術，支援超過 150 款 3A 遊戲大作。

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在硬體規格方面，Claw 8 AI + 配備 32GB LPDDR5x 記憶體、1TB PCIe Gen4 SSD 可升級設計，並支援 Wi-Fi 7 與藍牙 5.4。螢幕採用 8 吋 FHD+（1920x1200）IPS 等級面板，支援 120Hz 更新率與 100% sRGB 色域。