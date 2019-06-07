〈貿易戰台廠因應〉台代工廠加速出貨、調整產線 持續關注變化

美國總統川普相繼宣布對中國、墨西哥祭出關稅，市場解讀恐衝擊台灣組裝代工廠，包含緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW) 等都緊急宣布調整產線因應、並加速趕既有產品出貨，其他代工廠在中、墨也設有產能，面對關稅問題各廠都有相應措施。

緯穎被市場點名，恐成美墨關稅最大受害者，對於墨西哥將被祭出關稅措施，也將加速出貨、調整歐洲產能等方式，支應美國市場需求，並審慎評估在美設廠的可能性，目前位在墨西哥保稅區的廠房，約占整體機櫃組裝產能 6 成，產品有高達 9 成是供給美國、加拿大與拉丁美洲的資料中心客戶，緯穎將持續密切觀察美墨兩國的談判進度。

緯創表示，公司在墨西哥的廠房，主要供應伺服器及電視，產能不大，因此受影響程度有限，公司持續布局全球，包含在台灣、中國、印度、馬來西亞、捷克都有製造基地。

和碩 (4938-TW) 表示，墨西哥廠以客服及維修為主，產能占公司比重不大，因此並不會受到美墨關稅影響，而先前受美中 25% 關稅影響商品，已完成移往台灣、印尼進行生產，強調將持續調整產線配置。

廣達 (2382-TW) 先前已宣布將伺服器移回台灣生產，面對美中關稅貿易戰來得突然，也將加快調整產線配置，坦言短期內無法完成。

仁寶 (2324-TW) 墨西哥也有一個生產廠，是 2011 年跟日本東芝買下主要進行電視組裝，近年因為調整產線，目前墨西哥廠已無實質生產，同樣受影響程度很小，未來也將持續評估該廠規劃。

英業達 (2356-TW) 表示，在墨西哥的伺服器組裝產線，將先向美國申請墨西哥廠為 Free Zone，即報備美國海關，未來倉庫貨物都將進入美國銷售，讓海關可將墨西哥倉庫視為是美國的一部分，並將持續觀察後續發展。