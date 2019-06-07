〈觀察〉貿易戰削弱經濟成長力道 國銀今年獲利成長挑戰加劇

美中貿易戰越演越烈，美國率領世界各國「圍毆華為」打亂生態供應鏈生態，金融圈預估，如果貿易戰持續延燒，勢將波及銀行放款動能並拉高金融操作難度，加上政策強力控管壽險業務，恐讓銀行獲利陷入衰退隱憂。

銀行獲利主要靠利息、手續費與財務操作三大獲利支柱支撐，不過從美中貿易戰 5 月再度開打以來，美國出重手對華為進行全方面圍勦，不僅打亂原有的供應鏈布局，更讓部分廠商面臨訂單減少、營收下滑的壓力，指標性大廠包括台積電、大立光與國巨更不諱言對於景氣與營收表現轉趨保守，就連財政部官員也坦言，明年營所稅可能因經濟成長率下滑、企業獲利減少，而對營所稅收造成衝擊。

銀行主管表示，企業訂單縮水、營收下滑也會波及銀行，銀行放款表現通常與景氣好壞密切相關，當企業訂單下修暫停擴充產能，借款需求意願也會跟著降溫，在利率已經夠低的情況下，若放款量下滑勢必影響利息收入。

為彌補利息收入減少的衝擊，各家銀行只好選擇犧牲 NIM(淨利差)，利用台美利差的趨勢，將資金轉作 SWAP 換匯交易與金融操作，以賺取更高收益，不過受到貿易戰越演越烈的影響，聯準會也暗示有降息的空間，未來一旦啟動降息，預料也將拖累銀行外幣放款與財務操作表現。

至於手續費收入部分，銀行長期靠財富管理支撐手續費收入，且財富管理又以銀行保險通路所銷售的儲蓄險為大宗，如今在金管會出手控管高儲蓄險保單的效應下，未來儲蓄險貢獻手續費收入恐大幅縮水，在市況波動大基金難賣、高儲蓄險型保單即將走入歷史影響下，讓銀行今年獲利想要進一步挑戰新高的難度加劇。