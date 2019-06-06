貿易戰重挫買盤續觀望 台股市值單週蒸發2551億守穩31兆關卡

美中貿易戰持續延燒，受到權值雙王股價下挫，加上市場買盤持續觀望，大盤收在 10409.2 點雖驚險守住年線，但週線仍下跌 89.29 點翻黑作收，上市公司市值蒸發 2551.9 億元，但仍守住 31 兆關卡。

聯準會暗示未來有降息空間，激勵美股連續兩個交易日走揚，但台股本週仍持續受貿易戰利空籠罩，台積電與大立光下修營運展望，半導體、光電族群氣勢疲弱，拖累大盤走勢，加權指數反覆在年線關卡徘徊測試。

美中貿易戰打亂電子供應鏈生態，資金紛紛轉進傳產、金融類股避險，觀察本週各族群表現，主要以航運類較受資金青睞，本周指數上漲 1.35% 居冠，光電類受到龍頭股大立光遭外資調降評價，拖累相關類股指數表現，單週跌幅下跌 4.54%。

法人認為，台股目前呈現量縮震盪格局，部分電子股不乏盤中攻上波段新高又迅速拉回整理，顯示資金有逢高獲利了結的跡象，大盤何時止跌帶量回升，須看外資何時停止賣超權值股。

以籌碼面來看，台股目前籌碼尚屬穩定，美中貿易戰短時間難以落幕，加上聯準會釋放降息訊息，星展銀行更預期，聯準會最快 9 月就會啟動降息以刺激經濟，只要貿易爭端沒有進一步擴大，預期台股可望在站穩年線後，在量能助攻下反彈上攻。

根據證交所統計，本週上市公司總市值共 31.46 兆元，較上週減少 2551 億元，仍站穩 31 兆關卡。