鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-05 14:30

台北股市今 (5) 日在護國神山台積電 (2330-TW) 收盤大漲 85 元或 5.36% 的升下，台股收在 30105.04 點改寫歷史新高，上漲 755.23 點或 2.57%，創下台股史上第六大漲點，成交值並罕見高達 7658.07 億元。但市場專家則對今天以台積電一個人的武林表演方式攻高，則擔憂演恐演變成拉指數的淪為出貨盤走勢。

〈台股盤後〉台積電帶飛台股衝破3萬點寫史高 大漲755點創第六大漲點(鉅亨網記者張欽發攝)

值得注意的是，台積電上漲 85 元，獨家貢獻大盤 642.9 點，且成交量爆出 66715 張的鉅量，成交值高達 1111 億元，占大盤的成交值達 14.5%。

資深證券分析師簡伯儀指出，台股大盤受台積電兇猛的漲勢推升，大漲 755.23 點作收，但 OTC 指數卻先翻黑跌 0.85%，恐大幅影響投資人的持股信心，對手中持股須審慎對待。

今天盤中國際股市走穩，日本及南韓指數都上漲 2.8%，帶動台股持續上攻，同時，新台幣兌美元匯價中午暫收 31.389 元、升值 3.0 分，成交金額 4.81 億美元。

台北股市 5 日大盤以 29779.7 點開出，隨後在台指期率先突破 3 萬點帶動下走高，盤中台積電一度大漲 110 元到 1695 元，大盤最高 30339.32 點，最低爲開盤的 29779.7 點，終場大盤收在 30105.04 點改寫新高，上漲 755.23 點或 2.57%，成交值並高達 7658.07 億元。今天大盤電、金齊揚，收盤電子股上漲 3.42%，占大盤成交值 78.42%，金融類股上漲 0.52%。占大盤成交值 2.25%。

同時，權王台積電今天大漲收盤，但前股王大立光 (3008-TW) 收黑下跌 50 元 1.93%，收盤報 2535 元，成交量放大爲 2241 張。今天兩者的成交值合計達 1169 億元，占市場大盤成交值 7658.07 億元億元的 15.26%。