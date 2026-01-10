鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-10 11:11

台股加權指數本周突破 3 萬點，再度寫新高，市值規模躍升至全球第 7 名；大立光周四 (8 日) 召開法說會，執行長林恩平表示，可變光圈鏡頭預計第三季出貨；台積電周五 (9 日) 公告 12 月營收達 3350 億元，第四季營收更首度破兆，衝上 1.46 兆元，以下為本周大事回顧：

台股3萬點市值衝全球第七、大立光法說、台積電Q4營收首度破兆，本周大事回顧。(圖：REUTERS/TPG)

台股市值逼近百兆登全球第 7 林修銘看 2026「快樂的挑戰」

臺灣證券交易所於周四 (8 日) 舉辦歲末新春記者會，董事長林修銘致詞中指出，儘管 2025 年全球面臨地緣政治風險與貿易保護主義挑戰，台灣資本市場仍展現極強韌性，不僅 2025 年全年價量齊揚，2026 年 1 月更迎來「開門紅」，加權指數突破 3 萬點大關，市值規模一舉躍升至全球第 7 名，近期上市日均量突破 8000 億元頻創天量，林修銘直言 2026 是「快樂的挑戰」。

〈大立光法說〉高階鏡頭產品持續開發中 可變光圈鏡頭預計 Q3 出貨

光學股王大立光 (3008-TW) 周四 (8 日) 召開法說會，2025 年全年稅後純益爲 212.82 億元，每股純益爲 159.46 元。由於第一季進入市場需求淡季，大立光執行長林恩平指出，1 月的營收力道遜於去年 12 月的 56.17 億元，且 2 月還將下滑，但營收仍有去年同期的水準。

林恩平指出，大立光開發的高階產品如可變光圈鏡頭仍在進行中，目前產品規格尚未完全確立，也在協商檢驗的程序中，但預計在第三季可以出貨。至於折疊機鏡頭則在 2026 年年底出貨，但對薄型鏡頭，在去年市場推出的薄型手機銷售市況不佳，也造成其他品牌商對採用此一鏡頭產品打了退堂鼓。

台積電去年 Q4 營收首破兆元 全年達 3.8 兆元同步締新猷

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周五 (9 日) 公布去年 12 月營收新台幣 3,350 億 300 萬元，月減 2.5%，年增 20.4%，第四季合併營收新台幣 1 兆 460 億 9,100 萬元，累計 2025 年營收新台幣 3 兆 8,090 億 5,400 萬元，年增 31.6%；受惠 AI 需求持續強勁，台積電去年第四季營收創下單季新高，單季首度突破 1 兆元，累計全年也同步締造新猷。

〈CES 2026〉輝達 Rubin 世代來臨！6 款新晶片下半年問世

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周二 (6 日) 於 CES 2026 發布 NVIDIA Rubin 新平台，該平台包含 6 款全新晶片，目前已全面投產，產品將在 2026 年下半年問世，尤其 Rubin 平台每個詞元 (Token) 的成本較上一代 Blackwell 平台降低 10 倍，符合黃仁勳先前「買越多、省越多」的描述。

緯創 2025 年營收翻倍小勝廣達 同步站上 2 兆元關卡創新高

緯創 (3231-TW) 周四 (8 日) 公告 12 月營收 2552.55 億元，第四季營收 7209.41 億元，2025 全年營收突破 2 兆關卡，衝上 2.19 兆元，年增超過 1 倍，創歷史新高紀錄，略高於廣達 (2382-TW) 的 2.12 兆元。

聯發科去年 Q4 營收 1501 億元、達財測高標 全年改寫新高

聯發科 (2454-TW) 今 (9) 日公布去年 12 月營收 512.66 億元，月增 9.32%，年增 22.99%，第四季合併營收 1501.88 億元，季增 5.69%，年增 8.8%，累計 2025 年營收 5,959.66 億元，年增 12.32%。受惠旗艦型手機需求強勁成長，以及 GB10 與車用晶片出貨，聯發科第四季營收達財測高標，全年營收也改寫新高。

保瑞美國一級 ADR 正式掛牌交易 盛保熙：對股價只會好不會壞

保瑞 (6472-TW) 周四 (8 日) 宣布，其發行的美國 Level 1 ADR(一級 ADR) 於美東時間 1 月 7 日正式掛牌交易，為台灣首家以無新股發行架構銜接國際資本市場的上市公司。董事長盛保熙表示，這是保瑞在資本市場國際化布局的重要里程碑，並認為「對股價只會好不會壞。」

〈進出口統計〉去年 12 月出口年增 43.4% 站穩 600 億美元 全年出超 1571 億美元創新高