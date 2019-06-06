貿易戰衝擊電子股 台股面臨季線支撐壓力短線持續震盪

美中貿易戰延燒削弱電子族群表現，台股大盤持續震盪整理，6 日收盤靠著金融股拉盤勉強收在年線之上，投信認為，美國準備對中國課徵 3000 億關稅，加上華為禁令事件影響，仍是牽動盤面關鍵，在科技股疲弱下台股仍有季線支撐壓力，短線仍將繼續震盪整理。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，現階段科技股持續面臨不確定因素影響而出現波動，但在市場修正同時卻也帶出其他機會，包括產地移轉、品牌競合與加速非美供應鏈採用，換言之，轉單效應正在逐漸發酵並且成為市場關注的焦點。

電子族群向來是左右大盤的重要關鍵，廖哲宏認為，5G、物聯網等仍具長期成長趨勢，在 5G 發展方面，可持續關注受惠 5G 基站與 5G 終端發展所帶來的契機，包括：銅箔基板、ABF 載板、散熱、晶片、天線及檢測等族群可望成為受惠族群。

至於在非電部分，相對看好自行車與紡織等傳產族群，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，傳產內需族群較不受貿易戰影響，仍具成長利基及投資吸引力，但要注意的是，內需族群成長動能與消費力道息息相關，因此仍要密切留意下半年與市場需求。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾指出，貿易戰發展至今，台灣供應鏈已明顯感受到華為轉單效應，過往使用美系半導體、光通訊、零組件者皆在今年初開始紛紛找尋台灣品牌或是請台灣製造業進行代工，此一效應可望挹注台灣科技業更多的成長動能。

但要注意的是，受到貿易戰影響讓科技股股價明顯承壓，而資金轉進傳產類股，也連帶拉高傳產族群的本益比，一旦貿易戰情勢和緩，市場資金板塊重新挪移可能對傳產股價帶來的壓力。

