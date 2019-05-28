傳歐盟考慮處罰義大利35億歐元 義大利遭遇股債雙殺

在傳出歐盟執委會考慮因義大利未能控制債務，而處於 35 億歐元 (約 40 億美元) 的罰款後，義大利銀行股週一 (27 日) 走弱，政府公債殖利率強漲。

富時義大利綜合股價銀行指數週一收跌 1.32%，基準 10 年期公債殖利率攀升 12 個基點至 2.66%，歐元下跌 0.1％至 1.1192 美元。

不願具名官員指出，歐盟正考慮下週提出對義大利的處罰程序，這屬於歐盟例行預算監測過程的一部分，最有可能發生在 6 月 5 日。若果真如此，也代表布魯塞爾與羅馬在預算問題爭議的升級，義大利財政部拒絕對表評論。

義大利副總理 Matteo Salvini 週一表示，他將在制定下一次預算時反擊歐盟，Salvini 所屬政黨在週日的歐洲議會選舉中取得重大勝利。

根據歐盟財政規定，歐盟成員國需要其赤字保持在 GDP 的 3% 以下，債務保持在 GDP 的 60% 以下。債務超過這一水準的國家，需要以令人滿意的速度減少債務。義大利債務占 GDP 的 132%，是限額的兩倍以上，而歐盟執委會一直對其減債速度不滿。

即使歐盟建議處罰，也只是開啟一個漫長而複雜的過程，需要歐盟各國政府多次權衡，若處罰成立，義大利需支付占國內生產總值 0.2% 的「無息存款」，約 35 億歐元。

到目前為止，歐盟還從未就預算問題處罰過任何一個成員國。