又涉反壟斷議題？ 谷歌遭義大利反壟斷機構調查

據外電報導，義大利反壟斷機構在週五 (17 日) 宣布，已開始調查谷歌 (GOOGL-US) 涉嫌濫用該公司在智慧型裝置中的市場主導地位，來排除其他應用程式的情況。

義大利反壟斷管理局表示，已經批准並啟動針對谷歌、谷歌母公司 Alphabet Inc. 和谷歌義大利分部的初步調查程序。

義大利當局表示，谷歌秉持 Android 操作系統在智慧型設備中的市場主導地位，拒絕將義大利國家電力公司 (Enel) 開發的「Enel X Recharge」充電站管理應用程式整合入 Android Auto 系統當中。

Android Auto 是由谷歌所推出，允許 Android 用戶在駕車時輕鬆安全地使用各項應用和手機功能，因此，被排除在 Enel X Recharge 應用程式外會降低應用程式的可用性，並減低用戶使用充電站預定等服務的機會。

該機構在聲明中表示，谷歌的興趣只專注在於捍衛並加強自家 Google Map 地圖應用程式的商業模式，來為用戶提供廣泛的服務。

義大利反壟斷管理局表示相關的調查程序預計將於明年 5 月 30 日前完成。

谷歌對此沒有立即發表評論，不過發言人表示，谷歌正在針對義大利當局提出的反壟斷調查進行審議，並期望與監管機構合作解決問題。

谷歌週五股價在下跌 0.5%，今年迄今已上漲 13.84% 至每股 1,184.50 美元。