英國5月PMI顯示經濟仍停滯 脫歐議題是最大絆腳石

智庫 IHS Markit 今 (5) 日公布英國採購經理人指數 (PMI)，雖然英國經濟主力之一的服務業有所成長，但卻難以抵消其他產業的低迷表現。

彭博社報導，英國 5 月 IHS Markit 服務業 PMI 為 51，位於榮枯線 50 以上，高於前期的 50.4，也高於經濟學家所預估的 50.5。

不過，綜合評估製造生產、營建活動、服務業活躍度等的全產業綜合生產指數 (All Sector Output Index)，英國 5 月指數為 50.7，較前期的 50.9 下降，主要因為製造業成長大幅下滑、營建業成長也偏低。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，綜合來看，英國經濟仍然幾乎是停滯不前，而 5 月數據是 2012 年以來表現敬陪末座的幾個月份之一。

(圖: IHS Markit)

英國零售商協會 (BRC) 周二所公布的報告也指出，由於脫歐協議未決，英國未來與歐盟的關係充滿不確定，企業只能暫時按下發展計畫。而這對企業信心的影響，已經開始蔓延到零售業與消費者。

IHS Markit 報告中也指出，5 月英國企業樂觀程度有所改善，部分反映了脫歐日期延後到 10 月 31 日的因素。受訪者們表示，脫歐的不確定性壓抑了客戶需求，也讓企業與消費者在支出上更加保守。