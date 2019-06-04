外資終止連2買轉賣 避險情緒升溫 連6日買超富邦VIX

受美科技股重挫影響，台股今 (4) 日早盤一度翻紅，惟盤中電子三雄持續走疲，終場下跌 70.95 點，以 10429.12 點作收，量縮至 887.2 億元，三大法人方面，外資及陸資今日中止連 2 買轉為賣超 58.45 億元，自營商賣超 12.94 億元，投信買超 0.68 億元，共賣超 70.72 億元，隨著避險情緒持續升溫，外資已連 6 日大買富邦 VIX。

台指期部分，外資減持多單 2580 口，多單未平倉口數降至 41820 口；投信增持空單 1535 口，空單未平倉口數增至 30182 口；自營商回補空單 464 口，空單未平倉口數降至 3123 口。

外資今日買盤集中在金融與傳產族群，獲外資買超上千張的金融股包括新光金、永豐金、玉山金、第一金、臺企銀、國泰金、中信金、台新金、華南金、台中銀、日盛金；傳產股則有長榮航、裕隆、亞泥、冠德、中工、和桐、台灣大、萬海、中華電、長虹、大成；電子股為旺宏、欣興、緯創、仁寶、華通、聯發科、南茂 8 檔個股。

外資買超第 1 名為新光金、買超 9961 張，第 2 名長榮航、買超 8241 張，第 3 名旺宏、買超 6706 張，第 4 名欣興、買超 5830 張，第 5 名富邦 VIX、買超 5605 張，第 6 名永豐金、買超 5239 張，第 7 名玉山金、買超 4744 張，第 8 名第一金、買超 3459 張，第 9 名中壽、買超 3422 張，第 10 名緯創、買超 3306 張。

外資賣超第 1 名元大滬深 300 正 2、賣超 16546 張，第 2 名聯電、賣超 12280 張，第 3 名鴻海、賣超 12060 張，第 4 名台積電、賣超 11080 張，第 5 名大同、賣超 9048 張，第 6 名富邦上証正 2、賣超 5501 張，第 7 名華新、賣超 4526 張，第 8 名元大台灣 50 反 1、賣超 4452 張，第 9 名兆豐金、賣超 3811 張，第 10 名台泥、賣超 3583 張。

投信買超第 1 名聯電、買超 3926 張，第 2 名立積、買超 1152 張，第 3 名欣興、買超 1033 張，第 4 名南電、買超 971 張，第 5 名宏捷科、買超 864 張；投信賣超第 1 名原相、賣超 1177 張，第 2 名頎邦、賣超 721 張，第 3 名台郡、賣超 585 張，第 4 名元大寶滬深、賣超 566 張，第 5 名易華電、賣超 322 張。

自營商買超第 1 名富邦 VIX 、買超 7135 張，第 2 名元大 S&P 黃金正 2、買超 5167 張，第 3 名元大台灣 50 反 1、買超 2555 張，第 4 名富邦 NASDAQ 反 1、買超 1378 張，第 5 名台積電、買超 1018 張；自營商賣超第 1 名元大滬深 300 正 2、賣超 38089 張，第 2 名元大 S&P 原油正 2、賣超 24020 張，第 3 名富邦上証正 2、賣超 3730 張，第 4 名元大高股息、賣超 3610 張，第 5 名元大 S&P 石油、賣超 2891 張。

分析師指出，大盤今日量縮，反應了市場觀望氣氛，包含端午節長假與川習會等，短線雖有機會反彈，但目前來到壓力區，上檔壓力在 10650 點附近，下檔支撐看 10300 點。