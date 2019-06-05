台股盤前—聯準會暗示降息 量能可望回升重啟反彈攻勢

美股周二 (4 日) 全面大漲，道瓊大漲超過 500 點，創 5 個月來單日最大漲幅，主要是聯準會降息機率大增，加上中國及墨西哥不約而同釋出與願意與美國解決關稅問題，法人認為，均將台股重啟反彈攻勢，不過還需觀察量能表現。

道瓊大漲 512.4 點或 2.06%，為 1 月 4 後，5 個月以來單日最大漲幅，那指上漲 194.1 點或 2.65%，標普上漲 58.82 點或 2.14%、費半上漲 54.74 點貨 4.21%。

聯準會主席鮑爾表示，會密切關注美國與主要貿易夥伴糾紛加深的影響，「必要時將採取適當行動維持擴張」，暗示可能開啟寬鬆貨幣政策以挽救經濟。

墨西哥總統表示，希望在下周截止日期之前與美國達成協議，墨西哥外交部長預計墨國有 80% 的機會避免美國關稅。美國共和黨參議員也表態，已準備好阻止對墨西哥進口產品徵收關稅。

中國商務部則是發表文章指出，與美國雙方的分歧和摩擦，應透過談判來解決，「需要建立在相互尊重、平等互利的基礎上」。被市場認為，態度較之前軟化。

國際半導體產業協會 (SEMI) 發布今年第 1 季全球半導體製造設備出貨報告，出貨金額為 138 億美元，季減 8%、年減 19%，反映受美中貿易戰延燒影響，全球半導體廠資本支出趨保守，採購額下滑。

不過，台灣因台積電持續衝刺 7 奈米產能和 5 奈米製程研發和興建新產能，首季半導體製造設備出貨仍逆勢成長，季增 36%，年增 68%。而台積電今天將舉行股東常會，這也是創辦人張忠謀去年交棒後，董事長劉德音與總裁魏哲家首度直接面對股東，外界也關注未來的規畫與展望。

而華為遭美封殺，帶來的轉單效應逐步發酵，諾基亞 (Nokia) 近期 5G 設備在手訂單超車華為，市場點名鴻海與集團旗下台揚，都是諾基亞 5G 設備重要協力廠，預計可望受惠。

法人認為，Fed 釋出降息的消息，可望帶動台股量能回溫，並再度重啟反彈攻勢，加上費半大漲，半導體族群可望重整旗鼓，不過中長期還是得看美中貿易戰的發展情形。接下來各業者都將陸續公告 5 月營收，可關注依舊擁有成長性，以及 5G、TWS 等趨勢概念股。