主要央行朝鴿派 高收債受寵 挑選從三門檻著手篩選

美中貿易戰持續紛擾，短期內恐難落幕，柏瑞投信表示，儘管全球景氣放緩，但美國經濟仍未見衰退跡象，加上聯準會 (Fed) 立場越來越朝寬鬆靠攏，可望刺激高收益債的投資需求攀升，因此從基本面、技術面來評估，高收益債下半年還有行情可期。

摩根投信表示，挑選高收益債可從三大門檻著手篩選，投資標的是否具前景、基金績效，以及該檔基金是否有受到第三方客觀機構的肯定。

柏瑞投資高收益債海外投資主管葉凡克（John Yovanovic）表示，2017 年開始，美國國庫券殖利率攀升，導致美國高收益債的投資需求下降且流入新興市場債的資金也減緩。

觀察自今年以來，隨著市場氣氛好轉，高收債市也出現反彈，資金流也重新擁抱風險性資產，帶動高收益債的投資需求攀升，去年第 4 季高收益債市的信用利差顯著擴張，但今年初以來已再度收斂，而經過選擇權調整後的利差仍在合理的水準，違約率仍處於歷史低點，顯示高收益債的基本面無虞。

摩根投資基金環球高收益債券基金產品經理黃奕栩指出，挑選債券第一個判斷門檻就是檢視投資標的的前景是否值得投入，儘管高收益債券市場 5 月表現疲弱，但連續上漲動能續航力強。

以巴克萊美國高收益債券指數為例，去年雖下跌逾 2%，但今年以來已反彈上近 8%，著眼於高收益債券中長線正報酬機率高，建議投資人短線震盪反而可多留意進場機會。



此外，組成成分很重要。受惠於美國景氣持續擴張，法人預估，美國企業 EPS 成長率 2020 年年比預估值有望來到 11.4%，較今年的 3.4% 大幅度成長，且高殖利率債大多聚焦美國高收益債券，若基金配置美元債券的比重愈高，將愈能對績效表現產生正面助益。

在基金績效部分。黃奕栩建議，評選基金績效資優生時，短、中、長期績效理應都能夠超越同類型基金平均值，且在同類型基金的排名中，多數時候都能位居前四分之一的前段班，才能說是一檔禁得起市場考驗的高收益債基金。



另外，在第三方評比部分，黃奕栩指出，投資高收益債券基金，除了要挑績優生代表，如果能直接布局有公正客觀的國際基金績效評選機構頒獎肯定的好基金，配合嚴選後市具潛力的優質標的和嚴控違約風險，將能有效強化基金投資的成功勝率。



