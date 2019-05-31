【富蘭克林】美中貿易談判波瀾 逢低佈局優質新興資產

美中貿易協商 5 月份波瀾再起，雙方激烈交鋒，全球股市隨之走弱，在投資人恐慌情緒升溫之下資金流出新興市場，MSCI 新興市場指數自今年 4 月份高點已修正約一成。富蘭克林證券投顧表示，美中貿易戰發展仍是影響近期市場走向的重要變數，若雙方衝突升溫或擴大至科技戰，新興市場面臨較大壓力，特別是科技硬體與半導體產業；然而與去年相比，目前全球主要央行偏向鴿派、中國積極釋出刺激政策，政策面有助於緩衝經濟下行風險，在美中雙方邊打邊談的基本情境下，評估去年新興市場大幅重挫的情境應不致重演，加上新興市場目前仍處於經濟成長擴張階段，且個別國家與產業受到美中貿易戰的衝擊大不相同，卻在恐慌情緒下同步走弱，對於主動式投資人來說，遭錯殺之個股或市場的投資機會浮現。

美中貿易戰的後續發展雖然充滿變數，然而新興市場是個具備多元機會與成長性的區域，在貿易緊張局勢升溫及全球供應鏈調整之際，應更留意個別國家、產業及企業的長期競爭力變化，富蘭克林證券投顧表示，假設美中貿易戰持續升溫、中國內需消費放緩恐將衝擊依賴出口至中國的部分國家，但也有些國家可能因供應鏈從中國移轉出去而受惠，如越南、印度及孟加拉等國，而南韓則可望受惠於美國外包高附加價值的電子設備或機械訂單等；此外，MSCI 新興市場指數自 4 月中旬回檔修正後已接近今年初低點，目前預估本益比跌破過去 5 年均值、來到接近負 1 倍標準差的水準，評價面出現佈局契機，建議投資人可留意超跌機會、趁近期市場震盪分批佈局新興國家基金，中長期投資人可採定期定額策略，藉由主動式管理來參與新興市場優質企業的長期成長。

富蘭克林坦伯頓新興國家基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾指出，根據國際貨幣基金（IMF）4 月份預測，新興市場在 2019 年經濟成長率仍達 4.4%，超過成熟國家 1.8% 的 2 倍之多，我們樂觀看待新興市場前景；此外，美中貿易緊張關係除了阻礙中國經濟成長軌跡，也進而加大中國政府轉型與對外開放市場的壓力，若中國經濟轉型能夠穩定而持續地發展，那麼長期前景看好，但在當前經濟成長放緩、流動性減弱和產業整合增加的背景下，預期企業贏家和輸家之間的差距將會拉大、也將更有利於主動型選股。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

