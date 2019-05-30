這家機構正做空美債 認為美國經濟仍將強勁 Fed不會降息

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2019年5月30號17點0分

近日美債價格持續走高，不過管理著 6430 億美元資產的安本標準投資管理 (Aberdeen Standard Investment) 卻在反向操作拋售美債，並認為投資人對 Fed 將降息的猜測是錯誤的。

在貿易緊張升級的局勢下，10 年期美債殖利率來到 2017 年 9 月以來新低，3 個月與 10 年期的殖利率曲線出現倒掛，不少市場人士擔憂，美國正走向經濟衰退。

美債 10 年期殖利率減 3 個月期殖利率利差 圖片來源：Fred

不過安本亞洲及澳洲固定收益負責人 Adam McCabe 表示，他正在做空 2 年期及 5 年期的美國公債，預計美國的經濟成長仍將維持強勁。

McCabe 指出，美國的經濟富有韌性，目前並沒有聯準會需要放寬貨幣的跡象，要讓聯準會被迫調降利率的門檻其實非常高。

芝加哥商品交易所的 Fed Watch 數據顯示，市場普遍預計今年會降息一次，甚至到明年 1 月底前，還可能再降一次。若計算至明年底，市場預期共將降息 3 次。

在避險資產需求提高的情況下，10 年期美債殖利率週三已經下跌至 2.21%，甚至低於聯邦基準利率的 2.25-2.5% 的區間。2 年期美債殖利率也由去年 11 月的 2.97%，如今已跌至 2.05%。

10 年期美債殖利率 (近一年以來表現)

安本的觀點與美銀美林不一致，美銀預測到 12 月時，10 年期美債殖利率可能跌至 2.05%。

McCabe 認為，如果聯準會未如市場預期降息，市場定價的殖利率水準很難出現，他預計年底的 10 年期美債殖利率為 2.7-2.75%。

儘管 Aberdeen 對美國國債持負面態度，但它正在購買中國政府債券，因為市場預期中國人行將放鬆金融環境，以刺激經濟成長。