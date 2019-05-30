局勢轉壞？市場認為明年1月底前Fed將降息2次

由於經濟出現走弱跡象，華爾街陷入困境，市場現在預計美國聯準會在明年 1 月底前，將降息 2 次。

芝加哥商業交易所的 Fed Watch 數據顯示，聯邦基金利率期貨暗示今年 9 月降息可能性達 54%，而到明年 1 月，有可能再一次降息，機率 54%。

芝加哥商品交易所 Fed Watch(圖表取自官網)

雖然 Fed 先前表態「一段時間內」不會調整利率，下一步升息或降息都有可能，但市場一直預期今年會降息 1 次。

本月以來情況又有變化，一些指標暗示經濟成長放緩，而債券的走勢也表明市場看壞。基準的 10 年期美債殖利率，在週三中午跌至 2.21% 附近，是 2017 年 9 月以來新低水準，更重要的，它甚至低利聯邦基準利率 2.25-2.5% 區間。

如果聯準會降息，這也符合過去歷史表現。自 1983 年以來，聯準會由最後一次升息，到下次轉為降息，平均時間為 7 個月。而最近一次升息是去年 12 月，如果聯準會在 9 月降息，中間會間隔 10 個月。

Natixis 首席美國經濟學家 Joseph LaVorgna 在週三一份報告中表示，由歷史的角度看，情況更接近市場預測勝於決策者說法。

今年 3 月的會議中，聯準會認為今年不會有利率調整，並對「保持耐心」的做法感到滿意。

Fed 下一次的政策會議，預計於 6 月 18-19 日召開，市場預期降息的機率僅 10%。