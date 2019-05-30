〈分析〉手機暫退場 DRAM需求伺服器接棒？

由於智慧手機出貨衰退，使得 DRAM 需求端開始去化庫存的同時，也在壓縮採購力道，導致 DRAM 價格今年以來延續去年第四季疲弱走勢。

此外，市調機構也在近期發表最新看法，認為今年第二季 DRAM 產業仍看不見春天，不過，即使今年 DRAM 產業仍會處在智慧手機銷售衰退，以及需求端消化庫存的過渡期，但明年度 DRAM 產業有機會走出這波寒冬。

(資料來源: wind)DXI 價格指數，下滑表示 DRAM 景氣向下

去寒氣！伺服器與手機兩補帖

從需求端來看，目前 DRAM 的應用領域分為行動設備、伺服器、PC、消費性電子等。根據 DRAMeXchange 數顯示，2018 年 DRAM 需求成長年增 22.3%，其中，伺服器應用連續兩年保持最快成長速度。

而記憶體的需求結構正快朝向多樣化轉變，雲服務和大數據等應用使得伺服器對於 DRAM 的需求高速成長，這也成為 DRAM 市場未來成長的重要動力來源。

去年全球伺服器出貨量約為 1242 萬台，年增 5%。雖然出貨量並不亮眼，但單機 DRAM 容量卻在迅速上升。DRAMeXrange 估計，去年伺服器平均記憶體容量達 145GB，預計到 2021 年標準型伺服器的 DRAM 平均容量將提升至 366GB，CAGR 達 26%。

(資料來源: wind) 全球伺服器出貨量

(資料來源: 美光) 伺服器 DRAM 需求明顯增加

而伺服器產業還有一個不容忽視的趨勢是數據中心的快速發展。與伺服器的小幅成長相比，數據中心的成長則高達 20% 左右。

根據統計平均一座網路數據中心可容納約 8000 個～15000 個伺服器機架。而一個機架可搭載 4 台以上不同尺寸的伺服器，推估可帶動 100 萬 GB～200 萬 GB 的伺服器 DRAM 位元需求。

此外，除了傳統伺服器外，深度學習等特殊需求的伺服器也將對 DRAM 有龐大的需求。美光估計，一台用於 AI 訓練的伺服器，其 DRAM 需求是普通伺服器的 6 倍，SSD 需求則是普通伺服器的 2 倍。

而 2021 年具備 AI 訓練能力的伺服器出貨量將達到全球伺服器出貨量的八分之一，到 2025 年，這個比例有望增長兩倍。

至於智慧手機方面，其 DRAM 需求成長方式已出現轉變，由於智慧手機出貨量衰退，所以該領域過去對 DRAM 需求從「出貨量 + 單機容量」的雙引擎，轉變成容量提升的單引擎。

(資料來源: TrendForce)

即使行動端的 DRAM 在未來依然會是最重要的 DRAM 市場，但它的增長速度會因為增長方式改變而有所減緩。

最後，整個記憶體產業在上述需求的共同帶動下，未來兩年 DRAM 的需求仍有機會保持在 20% 的複合年增長率。

資料來源: DRAMeXchange

供給擴張漸漸平穩

若從 DRAM 供給端來看，目前整個產業供給成長處於減緩的趨勢。現今 DRAM 位元供給的增長來源以工藝進步帶來的密度提升為主，以產能擴張帶來的投片量增加為輔。

但是近年來 DRAM 在進入 20 奈米制程後，制程提升開始遇到瓶頸，主流廠商出於成本與研發難度考量，對 1Xnm 及以下制程的開發應用較為謹慎。

目前三星、美光、海力士正從 20 奈米向 18 奈米緩慢挺進，台灣方面除南亞科外仍主要採取 38 奈米制程。制程推進減緩和儲存密度成長下滑直接導致 DRAM 位元供給成長下降。

(資料來源: 美光)DRAM 技術提升所帶動的供給成長正在減緩

(資料來源: DRAMeXchange) 目前全球 DRAM 投片量穩定 (千片)

總結來說，DRAM 位元供給成長下滑與需求成長會漸漸把供過於求的缺口補平，等到今年企業庫存順利去化後，供需重新回到平衡。明年 5G 上路，以及 AI 持續深化進步，將成為拉動半導體需求的重要力量。

即使下一代 DRAM 制程將開始普及，整個 DRAM 市場供需關係會更加複雜，但以長期趨勢來看，DRAM 產值還是保持向上。