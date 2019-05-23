威剛陳立白：DRAM價格Q3可望落底 Q4止跌反彈

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白今 (23) 日表示，DRAM 價格可望領先 NAND Flash 止跌，DRAM 第 3 季雖將續跌，第 4 季就可望止跌反彈，而 NAND 下半年仍將持續下修。隨著第 3 季進入需求旺季，威剛營收與毛利率將同步走揚，下半年表現可望優於上半年。

對於記憶體市況，陳立白認為，DRAM 價格下半年不會再大跌，7 月後雖然還可能持續陷入修正，第 3 季跌幅也可能上看 1 成，但離落底已不遠，預期在韓廠帶頭調節產能之下，第 4 季 DRAM 價格可望止跌反彈，領先 NAND Flash 走穩。

NAND Flash 方面，陳立白表示，Flash 目前市場仍呈現供過於求狀態，雖然價格已跌破現金成本，但下半年仍可能續跌，第 3 季預期跌幅將超過 1 成，第 4 季也將持續下修，但價格下跌幅度如何，仍得視供需變化。

回到威剛來看，陳立白指出，去年第 4 季認列庫存跌價損失，使單季營運轉虧，不過，第 1 季已沒有跌價損失問題，第 2 季出貨量有所成長，惟營收將持續受到 ASP 下滑影響，季減 5-10%，而第 3 季進入需求旺季，營收與毛利率預期將同步走揚，下半年表現可望優於上半年。

談及美中貿易戰，陳立白認為，美中貿易戰加徵關稅，短期將使記憶體供需失調，但長期仍會回歸正常，整體而言，他認為，包括美中貿易戰與美政府封殺華為等因素，將對台灣產業有影響，但台灣供應鏈最完整，可望因此受惠，若靜靜做生意，不表態立場，將會是此事件的受益者。