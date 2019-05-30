政局糟亂 經濟慘跌 三年來 委內瑞拉首度公布GDP 慘不忍睹

委內瑞拉的經濟已淪為廢墟，政局亦亂象叢生。由於政府功能喪失殆盡，基本的經濟數據已難正常公布。

週二，委國央行三年來首度公布其殘破經濟的統計數據。該數據顯示，2018 年第三季，委國國內生產毛額 (GDP) 較去年同期大幅緊縮達 22.5%。

央行的記錄還顯示，委國的 GDP 自 2014 年初以來，即持續下降。由 2013 年第三季至 2018 年第三季，緊縮了達 52%。亦即在五年期間，委內瑞拉經濟遭到了腰斬。

物價通貨膨脹已經失控。根據該最新數據顯示，2018 年，委內瑞拉的通貨膨脹率達 130,060%。

飆升的通貨膨脹，扼殺了委內瑞拉。金錢與工資的價值越來越低，民眾的失落情緒日益嚴重。

週二公布的通貨膨脹率，創下委內瑞拉近代史上的最高記錄。

國際貨幣基金 (IMF) 則估計，委內瑞拉去年的通貨膨脹率為 929,797%。相形之下，美國去年的通貨膨脹率僅約 2%。

委內瑞拉央行數據還顯示，原油出口大幅下降，這讓高度依賴原油出口的經濟，再遭重擊。2013 年，委國出口原油約 850 億美元。2015 年下降到 350 億美元，而去年僅約 300 億美元。

委內瑞拉的原油蘊藏，較任何其他國家都多。但由於多年來投資不足，再加上近來的危機，產量却一蹶不振。委國原油生產下降，在今年初美國宣布制裁委內瑞拉石油業之前，便已發生。在宣布制裁後，委國運送至美國 -- 委國長期以來的最大客戶 -- 的原油，已消失殆盡。

這份報告似乎證實了 IMF 與世界銀行稍早的研究結果，該結果已認定委內瑞拉經濟崩壞。