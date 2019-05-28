DRAM供應商庫存續增 估Q2價格跌幅將逼近25%

研調機構集邦科技記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 調查顯示，由於成交量持續低迷，DRAM 供應商庫存水位續增，預期，5、6 月在月合約議定下，價格將持續走跌，第 2 季整季跌幅將逼近 25%，且伺服器記憶體恐面臨更大跌價壓力。

DRAMeXchange 指出，第 1 季為傳統淡季，DRAM 價格下滑壓力加劇，除供應商去年下半年增加的產能，陸續於第 1 季開出外，需求端積極去化庫存的同時，也壓縮採購力道，導致第 1 季 DRAM 量價齊跌顯著，整體產值較上季大幅下滑 28.6%。

展望第 2 季，就一線 PC-OEM 大廠訂價來看，主流 8GB 模組四月均價已滑落至 34 美元，季跌幅逾 2 成。由於成交量持續低迷，DRAM 供應商庫存水位續增，TrendForce 預期，5、6 月在月合約議定下，價格將持續走跌，第 2 季整季跌幅逼近 25%。且出貨占比近 3 成的伺服器記憶體，恐面臨更大的跌價壓力。

從營收來看，包括三星、SK 海力士、美光等三大廠，第 1 季營收都較上季衰退許多。TrendForce 預估，在庫存壓力持續下，三大供應商往後數月的報價策略，仍會相當積極。

在獲利能力部份，三星部分 1Xnm 伺服器產品因品質問題產生退換貨狀況，拉低獲利表現，營益率由前一季的 66% 滑落至 48%，在三大廠中降幅最大。不過，即便報價已下跌 2 至 3 成，三星生產 DRAM 的毛利率仍逼近 6 成。而 SK 海力士雖因三星產品問題而拉升出貨，但出貨集中在季中價格最低的 3 月，使營益率由上季的 58% 下跌至 44%。

美光因公司財報月份為 2018 年 12 月至今年 2 月，價格跌幅不如韓廠所結算的 1 至 3 月，營益率表現是三大廠中最佳，從上季的 58% 下跌至 46%。TrendForce 預期，第 2 季在產業價格持續下探之下，原廠獲利空間將進一步遭到壓縮。

技術方面，三星 Line 17 與平澤廠的二樓將持續轉進 1Ynm，惟因應目前市況，轉換速度並不快。針對 1Xnm 伺服器問題，三星規劃調整產品製程的配置，以將傷害降至最低。SK 海力士第 1 季 1Xnm 出貨比重已突破 3 成，將開始導入 1Ynm 製程。

美光方面，台灣美光記憶體 (原瑞晶) 已全數以 1Xnm 生產，下一目標將直接轉進 1Znm，實際貢獻將落在 2020 年；而台灣美光晶圓科技 1Xnm 出貨比重已過半，將於今年上半年開始緩步提升 1Ynm 比重。

