若中國發動稀土戰 美國還有這6個替代來源

根據《彭博社》報導，美中貿易戰持續延燒，陸媒暗示，中國有意切斷對美稀土供應，市場憂心，若此事成真，兩國爭端恐進一步升級；據觀察，若中國真的發動「稀土戰」，仍有 6 個國家，可被美國列為替代來源選項。

稀土生產國產量。(圖：翻攝自彭博)

澳洲

美國地質調查局數據顯示，澳洲稀土產量，僅次於中國，去年總產量達 2 萬噸；澳洲稀土供應商 Lynas 上週宣布，已和美國德州稀土處理廠 Blue Line Corporation 簽署合作備忘錄，將在德州設廠生產稀土。

愛沙尼亞

由美國地質調查局資料可得知，愛沙尼亞是美國第 2 大稀土供應國，進口量占比約 6%；愛沙尼亞 Neo Performance Materials 公司的 Silmet 工廠，具備 2500 噸的稀土產能，若中國發動「稀土戰」，該公司將擴大對美出口。

緬甸

美國地質調查局資料指出，緬甸是中國、澳洲、美國以外的最大稀土生產國，去年產量約 5000 公噸；由於北京當局自 5 月 14 日起，禁止從緬甸進口稀土礦，導致該國稀土必須另尋買家。

印度

印度擁有第 5 大稀土礦藏，中國於 2007 年，限制對印度出口稀土，此後該國便開始發展稀土生產與投資。

巴西和越南

這兩個國家皆擁有約 2200 萬噸的稀土礦藏，但開發速度較慢，巴西產量從 2017 年的 1700 噸，降至 2018 年的 1000 噸；越南 2018 年的產量翻倍，但也只有 400 噸左右。

陸媒《人民日報》日前示警，美國生產的許多產品，高度倚賴中國稀土資源，中國是世界最大稀土生產、供應國，而美國對全球供應鏈的深度依賴，是不爭的事實，「奉勸美方不要低估中方維護自身發展權益的能力，勿謂言之不預。」

稀土的應用範圍十分廣泛，涵蓋了智慧型手機、電動汽車引擎、衛星等領域；由美國地質調查局數據可得知，2014 至 2017 年，在美國進口的稀土礦產品中，高達 8 成來自中國。