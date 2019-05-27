廢棄物清理族群今年獲利動能強 股價逆勢走高

台股電子族群今 (27) 日仍受美中貿易戰影響，大立光 (3008-TW) 股價表現最弱勢，但廢棄物清理股日友 (8341-TW)、崑鼎 (6803-TW) 及可寧衛 (8422-TW) 等，今年仍可維持獲利，隨著內需概念股強勢，族群股價也逆勢走高。

法人估，日友今年在台醫療、有害廢棄物處理量能，因彰濱第 2 焚化爐加入之下，全年營運看增，營收、獲利將同步成長，每股純益挑戰 9.8 元左右；同時，日友在北京的醫療廢棄物處理二廠已經動工，營運動能將持續。

日友第 1 季稅後純益 1.71 億元，季減 36.43%，年增 9.26%，每股純益 1.53 元，獲利優於法人預估，第 2 季營運將再攀升。

崑鼎先前主要以焚化爐操作管理為主要營運項目，目前在台灣代營運操作七座都市垃圾焚化廠，及二座特殊廢棄物焚化廠，崑鼎今年首季稅後純益 1.97 億元，較去年同期成長 9.64%，每股純益 2.93 元，法人估，崑鼎近年積極投入太陽能、回收及水處理領域，全年將賺回超過 1 個股本。

可寧衛第 1 季稅後純益 2.99 億元，每股純益 2.74 元，可寧衛已在 2018 年第 3 季調整掩埋處理費，預期今年將逐季發酵，有助整體獲利表現，法人預期，可寧衛今年營收金額將在 31 億元左右，年減約 8.7%，稅後純益 13 億元，每股純益可望達 12 元左右。

可寧衛生要客戶分兩大類，第一類為製程客戶，如鋼鐵廠、焚化爐、電子業、汙水處理廠等；第二類客戶為污染清理客戶，主要處理非法棄置場址與關廠及土水法列場址，可寧衛歷年來在關廠廠址業務有新竹飛利浦竹北廠、桃園日商太平洋玻璃廠等。

山林水 (8473-TW) 則在公司擬買回 3000 張庫藏股護盤之下，股價也呈現走高。