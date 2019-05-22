日友Q2起營運量能大增 吸引外資買盤回籠 今創新天價

潤泰集團旗下日友環保 (8341-TW) 彰濱廠第 1 座焚化爐在 3 月底完成歲修重新加入營運，同時，第 2 座焚化爐也正式拿到營運許可加入營運；在日友營運能量提升同時，外資買盤又回籠加持，股價今 (22) 日以 280 元創新天價。

日友積極接洽承接台灣塑化業廢棄物處理的龐大商機，外資認為日友第 2 季營運動能增強，加上 2020 年起拓展大陸醫療廢棄物處理能量大增，外資已調升日友目標價由 282 元調高到 300 元。

日友環保 4 月營收 1.73 億元，月增 13.16%，年減 1.78%，累計 1-4 月營收 7.16 億元，年增 8.16%。預估 5 月營收將優於 4 月的 1.73 億元。

法人預估，日友第 2 季營收約 6.98 億元，季增率將逾 28%，年增率將近 4 成，營業利益約 3.46 億元，年增率將超過 55%，季增率將逾 58%，稅後純益可望達到 2.8 億元，年增率將逾 4 成，季增率將逾 66%，每股純益將挑戰 2.4 元以上。

同時，法人預估，日友營運量能的增加，加上醫療廢棄物處理業務穩定成長、事業廢棄物物化與固化的產能利用率大幅提升，今年營運、獲利將同步大幅成長，每股純益可望挑戰 9.8 元左右。

日友今年第 1 季業績表現上，由於彰濱廠第二座焚化爐執照，未如期於 3 月取得，加上第一座焚化爐在 3 月按原訂計畫排定歲修，無法營運，雙重不利因素下，3 月營收只有 1.52 億元，月減 9.52%，年減 13.76%，為 14 個月來新低；第 1 季營收 5.43 億元，年增 11.76%，稅後純益 1.71 億元，季減 36.43%，年增 9.26%，每股純益 1.53 元，獲利則優法人預估。

日友環保除在台灣擴充既有營運量能，包括北京處理醫療廢棄物的二廠已經動工，山西運城的廢棄物處理廠，也將在第 2 季進入動工階段。日友將在中國大陸市場投資廢棄物處理廠，包括山西大同、山西運城及江蘇宿遷等地，目前山西運城廠，已獲完整申請程序通過並將動工，對未來申請流程熟悉度將有很大的助益，接下來其他大陸廠申請流程時間，可望大幅縮短。

日友 2018 年營收突破 20 億元、達 22 億元，創新高，稅後純益 8.23 億元，年增 5%，每股純益 7.38 元，優於 2017 年的 7.03 元。董事會決議去年盈餘，每股擬配發 6.5 元現金股利，高於前年 6 元。