日友彰濱廠第2座焚化爐取得執照營運加溫 股價再創天價

潤泰集團旗下日友環保 (8341-TW) 彰濱廠第 1 座焚化爐， 3 月底完成歲修重新加入營運，同時，第 2 座焚化爐也正式拿到營運許可，將進入營運；在日友營運能量提升同時，預估 5 月營收將優於 4 月的 1.73 億元。

日友預估，彰濱廠第 2 座焚化爐取得運轉執照，也等於是日友營運上的新里程碑，在新產能開出同時，也積極接洽承接台灣塑化業廢棄物處理的龐大商機。

法人估，日友在新產能加入後，2019 年業績將逐季向上攀升，今日早盤日友股價再以 275 元創新天價。

日友 4 月營收 1.73 億元，月增 13.16%，年減 1.78%，累計 1-4 月營收 7.16 億元，年增 8.16%。

日友今年第 1 季業績表現上，由於彰濱廠第二座焚化爐執照，未如期於 3 月取得，加上第一座焚化爐在 3 月按原訂計畫排定歲修，無法營運，雙重不利因素下，3 月營收只有 1.52 億元，月減 9.52%，年減 13.76%，為 14 個月來新低；但第 1 季營收 5.43 億元，年增 11.76%，稅後純益 1.71 億元，季減 36.43%，年增 9.26%，每股純益 1.53 元，獲利則優法人預估。

日友環保除在台灣擴充既有營運量能，包括北京處理醫療廢棄物的二廠已經動工，山西運城的廢棄物處理廠，也將在第 2 季進入動工階段。日友將在中國大陸市場投資廢棄物處理廠，包括山西大同、山西運城及江蘇宿遷等地，目前山西運城廠，已獲完整申請程序通過並將動工，對未來申請流程熟悉度將有很大的助益，接下來其他大陸廠申請流程時間，可望大幅縮短。

日友 2018 年營收突破 20 億元、達 22 億元，創新高，稅後純益 8.23 億元，年增 5%，每股純益 7.38 元，優於 2017 年的 7.03 元。董事會決議去年盈餘，每股擬配發 6.5 元現金股利，高於前年 6 元。