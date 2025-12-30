鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-30 15:52

由兆豐銀行及合作金庫銀行共同統籌主辦之吉信股份有限公司新台幣 125 億元聯合授信案，於今（30）日正式完成簽約，兆豐銀行董事長董瑞斌與吉信公司董事長楊永發代表簽署。兆豐銀行擔任額度管理行，合作金庫則負責擔保品管理，吸引共 13 家金融機構爭相參與，最終認購金額達原定籌組目標之 1.88 倍。

吉信公司是由廢棄物處理領導業者可寧衛 (8422-TW) 與台灣人壽保險公司合資成立，專為執行高雄市 AI 智能高效焚化爐 BOT 案而設。由於高雄市南區資源回收廠自 89 年營運至今已趨老舊，機電設備因長期高溫磨耗，時常發生破管停爐，嚴重影響處理效率及穩定性。為因應日趨嚴格的空氣汙染物排放標準，高雄市政府規劃於原址新建 AI 智能高效焚化爐以取代舊廠，並透過 BOT 方式引進民間力量，旨在全面提升城市廢棄物處理量能，優化生活環境品質。

根據規劃，該新廠每日處理量可達 1350 公噸，設計垃圾熱值為 2800 kcal/kg。計畫導入 AI 智慧管理系統、高效廢氣處理及發電設備，預計年處理量將達 42 萬公噸。完工後除了能顯著提升高雄市垃圾處理效能，更可強化能源回收與發電效益，成為當地關鍵的環保與能源基礎建設。

此聯貸案所籌資金將全數支應投資興建與後續營運，且在貸款條件中特別結合 ESG 永續績效連結指標，鼓勵企業導入碳捕捉製程、穩定發電效率，並取得環境管理及溫室氣體盤查驗證，體現兆豐銀行與客戶共同落實企業社會責任的決心。