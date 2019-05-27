群創智權專利戰獲勝 惠科主張侵權專利宣告無效

群創 (3481-TW) 今 (27) 日發布公告指出，子公司寧波群志光電收到中國國家智慧財產權局通知，重慶惠科金渝光電與其作為共同專利權人的 2 件專利，均被判無效，代表群創在智權專利官司中獲勝，董事長洪進揚表示，這是兩岸智權專利判決的重要里程碑。

群創表示，子公司寧波群志光電 21 日收到中國國家智慧財產權局就中國專利 ZL201611179077.5 和 ZL201720606454.2 做出的無效宣告請求審查決定書，宣告重慶惠科金渝光電作為共同專利權人的兩件專利均無效，代表惠科在重慶市第五中級人民法院主張被寧波群志侵犯的 5 件中國專利，全部宣告無效。

群創表示，該訴訟對公司無任何財務、營運風險或不利影響，而惠科在重慶法院的專利侵權訴訟，因失去權利主張基礎，將被重慶法院責令撤訴或駁回起訴。

群創表示，去年 2 月 12 日向廣州知識產權法院和寧波市中級人民法院遞狀，指控惠科及其經銷商涉嫌 17 件專利侵權事實，惠科為混淆視聽，在重慶市第五中級人民法院對寧波群志和佛山群志提起 5 件專利侵權訴訟，試圖反制，但惠科專利存在明顯缺陷，涉訴 5 件專利發明性薄弱，其中 4 件更是未經實質審查的實用新型專利，審查結果，其中 2 件專利被中國國家知識產權局當庭宣告無效，此為無效程序中較為罕見案例。

洪進揚表示，群創在多國獲得數千項專利，涵蓋多面向高端技術、高品質專利布局，也呼籲企業應該在尊重知識產權前提下公開公平競爭。