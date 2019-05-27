盤前財經大事搶先讀2019年5月27日

今日操盤前瞻

美國、英國股休市

台灣 4 月景氣對策信號

法說會：台達化、富邦金、台泥、瑞昱

股東會：中化、笙泉、萬在、霹靂

〈觀察〉金管會逼高儲蓄險退場 銀行淪重災戶明年財管挑戰大

金管會出手逼高儲蓄型保單退場，不僅改變壽險公司商品結構型態，恐讓銀行財管業陷入寒冬，因應衝擊，銀行已開始著手調整業務策略，將透過強化高資產客戶、商品多元化兩大策略，力求財管業務穩定成長。閱讀全文...

〈觀察〉別以為貿易戰與你無關 變成貨幣戰就要小心物價飆

沒投資台股、沒投資基金，就以為貿易戰與你無關嗎？錯！貿易戰造成一波亞幣競貶，雖然新台幣上週五 (24 日) 轉向小幅升值，但是外資持續賣超，尤其美國總統川普的步調時鬆時硬，因此還是不可掉以輕心，因為，匯率貶值會導致進口物價上漲，進而影響消費力與內需成長動能，只要演變成貨幣戰，影響所及便是每個人的荷包，所以別以為貿易戰跟一般民眾無關。閱讀全文...

〈台股風向球〉外資大提款逾 6 成是賣台積電、鴻海 行情接下來看 2 訊號

台股上周周線連 3 黑，雖跌點收斂但外資尚未停止提款，而展望這周，台股交易員指出，外資上周從台積電提款近 235 億元，從鴻海也提走近 45 億元，合計近 280 億元占一周總賣超 423 億元的 65%，在外資尚未回頭前，還是別亂抄底，接下來一周除了密切注意美國和中國對於貿易戰的新說法和態度，同時，外資是否終結連賣開始回補，將是破底翻行情能否浮現的關鍵。閱讀全文...

〈觀察〉外資逃殺下的倖存者 8 檔創 1 年高價 其中 2 檔寫新天價

台股加權指數過去一周續跌 55.83 點，5 月以來周線已連 3 黑，合計跌掉 639.45 點，外資更是連 13 賣，合計賣超超過 1200 億元，金額僅次 2010 年 2 月以來連 15 賣的紀錄，不過，仔細從股市中「掏金」仍可發現有 3 檔銀行股、4 檔地產股和重量級內需股台灣高鐵 (2633-TW) 創一年新高價，其中，台灣高鐵和上海商銀 (5876-TW) 更是寫歷史天價，完全置身貿易戰事外。閱讀全文...

【邱志昌專欄】大空頭：莫等「大難臨頭」！

前人民銀行行長周小川講得沒錯，如果川普還是一樣蠻橫做事，他會很快碰到矛盾；因為目前作為，漸漸會出現在貨幣銀行學、經濟學的理論與事實矛盾。這會使個體經濟學的供需蜘蛛網理論，呈現供需輪迴發散現象。閱讀全文...