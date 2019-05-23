〈華為風暴〉那些因華為而受創的日股們

彭博報導。自從中國華為在上週，正式列名美國商務部的出口管制實體名單 (Entity List) 後，日本的電子、半導體股就出現了走跌的情形。在股票市場上，投資人以各家企業在華為方面的銷售金額作為線索，推估在業績上所帶來的影響。

美國的華為禁令在 2019 年 5 月 17 日生效後，媒體已陸續報導谷歌 Google(GOOGL-US)、英國半導體設計企業安謀 ARM、德國晶片商英飛凌、Panasonic(6752-JP)、東芝 (6502-JP) 等，在與華為的合作關係上生變。雖然部分消息已在日後遭到當事人否認，但是已對股價造成了一定程度的傷害。

華為榮耀總裁趙明與 Honor 20 (圖片：AFP)

此外，在全球已有電信營運商表示，將不再販售華為手機。像是全球第二大行動電話公司 Vodafone，就決定在 5G 產品線中，不會出現華為的 Mate X。日本行動電話服務龍頭 NTT DoCoMo(9437-JP)，也停止了華為 P30 Pro 的預約。KDDI(9433-JP) 與軟銀 (9434-JP)，也延後了華為 P30 lite 的上市時程。國內的中華電信、台灣大哥大也將停售華為手機。國外微軟的線上商店，也將華為筆電下架。

瑞穗證券的投資情報部長倉持靖彥表示「雖然大家說華為在庫存上持有相當水準，但是在通訊業者及消費者的態度趨於慎重的情況下，未來的銷售狀況可能出現停滯」。而在華為的供應鏈方面「由於主要供應商在一定的比例上受到影響，不光是在 4 - 6 月期，7 - 9 月期之後，在業績下修方面也可能帶來壓力」。

瑞穗證券推估，太陽誘電 (6976-JP) 與 TDK(6762-JP)，在銷售額上對華為的依存度最高，約達 10%。自從美國總統川普，表示將進一步提高中國進口商品的關稅後，太陽誘電的股價共下跌了 27%(自 4 月底至 5 月 23 日早盤結束)，是半導體製造設備廠商當中跌幅最大的。其次為村田製作所 (6981-JP)、SCREEN 控股 (7735-JP)、TDK(6762-JP)，以及 Minebea Mitsumi(6479-JP)。

而跌幅不大的，則有廣瀨電機 (6806-JP)，以及日立高科技 (8036-JP)。

另外有消息人士指出，美國可能將中國的監視器大廠海康威視等，加入實體名單中。若屬實，則日本感光元件大廠索尼 (6758-JP) 的股價也有可能受到波及。