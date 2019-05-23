三星避談華為事件 新手機6月上市 看好台灣今年總銷售額成長1成

三星電子今 (23) 日發表全新 Galaxy A 系列 3 款手機，預計 6 月陸續上市，對於華為手機遭到各國抵制，三星不願多作回應，僅表示目前在台灣的銷售狀況持續成長，今年度銷售額有望成長至少 1 成以上。

三星表示，過去半年在台灣的銷售量、市占率穩定提升，主要受惠於旗艦機 Galaxy S10 系列持續熱賣，目標達成率已達 120%，更是安卓手機市場中銷售第 1 的旗艦機種，而在總體手機銷售量三星市占也從去年的 17% 成長到今年 3 月的 23%，預期在新產品的加入下，今年度銷售額有望成長 1 成以上。

面對近期美中貿易戰持續延燒，傳出 Google 不再支援華為手機軟體的更新，日本、英國、台灣電信通路商也陸續宣布延後華為產品上市或停止新機預約，外界認為三星將成為最大的受惠者，對此三星表示，不方便評論甚麼，競爭對手還是很多，將持續布局中階、中高階、高階系列手機的市場。

而也有媒體詢問三星折疊手機 Galaxy Fold 是否有確切上市時程，對此三星回應，目前仍沒有明確的時程。

三星本次推出的 3 款 Galaxy A 系列手機中，Galaxy A40s 標榜擁有 5000mAh 的超大電量外，在內建相機攝影部分也增加景深對焦功能，Galaxy A80 更是三星首款翻轉鏡頭手機，有 93% 以上的超高屏占比，預計 6 月份陸續上市，Galaxy A40s、GalaxyA60 售價分別為新台幣 9490 元、11990 元，搶攻中高階手機市場，而 Galaxy A80 售價則尚未公布。

三星表示，今年首季中階手機、中高階手機、高階手機占比分別為 4、4、2 成，希望在新款手機的推動下，能將占比調整為 4、3、3 的黃金比例。