一文看懂：華為遭美禁 陸股替代供應鏈有誰？

美國封鎖華為行動持續進行，在不少美、日、韓廠陸續宣布暫停與華為合作後，市場開始為華為尋找可能的「備胎」。

資料來源: 集微網, 鉅亨網製表

若以華為在消費者、營運商、企業及海思等四大業務區分來看，硬碟、磁碟陣列產品中國完全沒有供應商，因此只能依賴希捷、西部資料等國際大廠。

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至於其餘的產品線都能找到對應的中國供應商，不過絕大部份無法頂替這些國際大廠的地位。嚴格來說，能出現完全替代的產品線都是出自於旗下海思晶片組，如麒麟、天罡晶片等。

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同時，失去 Google 的支援，能開發出滿足自身作業系統要求的也是華為自身，整體來看，中國供應商能接軌華為所失去之處屈指可數。

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不光如此，最新消息已傳出半導體智慧財產權龍頭 ARM 將暫停與華為所有有效、支援和待確定的合約，主因 ARM 提供的技術中含有美國技術。

ARM 是全球智慧手機 IP 龍頭，所有自行設計手機處理器晶片的供應商，無論是華為、紫光展銳、蘋果、高通、三星等想要開發手機晶片，都需要付費給 ARM 取得授權。

而 ARM 在手機晶片領域的市占率超過 9 成，連 Intel 的 x86 架構在手機市場都完全不是 ARM 的對手。

所以這場「封鎖華為」戰役已讓全球看到美國在科技領域不論是硬實力，或是軟實力上都屬於核彈等級。