莫迪風光連任！印度國會大選 莫迪政黨壓倒性勝利

週四 (23 日) 號稱地表最大規模的印度國會大選結果揭曉，現任總理莫迪 (Narendra Modi) 率領的印度人民黨 (BJP) 取得壓倒性勝利，人民黨與其政治聯盟席位逾 300，莫迪政黨於週四晚間宣布取得壓倒性勝利，印度最大反對黨國大黨 (INC) 承認敗選，全球領袖接連祝賀莫迪連任總理成功。

印度大選於週四 (23 日) 落幕，自 4 月 11 日開跑，分 7 階段投票，耗時 39 天，總計 6 億印度選民參與投票，這場大選號稱地表最大規模且史上最昂貴。

莫迪政黨宣布勝選後，莫迪推文承諾：「團結讓我們成長，使我們繁榮茁壯，我們將一同建立強大且具包容性的印度。印度又再一次勝利！」

莫迪政府向來視為支持商業和支持改革，強打「印度製造」，選前除了減稅政策出台之外，莫迪亦再度承諾，若能夠順利連任當選，將在基礎建設上投入 1.44 兆美元投資，用以提升印度經濟與提高印度人民的生活水準，。

印度總理莫迪與其政黨壓倒性地贏得國會大選後，將在未來的 5 年繼續推動財政和貨幣刺激政策，預料將成為印度股市大利多，此利多消息促使印度 SENSEX 指數與印度 50 期貨週四皆創下歷史新高。

截稿前，印度 50 期貨走勢圖。(圖片：investing)

Ocean Dial Asset Management 投資長 David Cornell 表示，外國投資者一直在布局莫迪勝選，堅信莫迪將利用其連任為機會，推動改革進程，並吸引更多的資金流入。