外資再賣超111億元 本月來自台股提款突破千億元

台股目前持續受美中貿易衝突消息面的不利影響，同時，大盤技術線型架構偏弱，權值股上漲無力發揮撐盤提振多方軍心效果，終場大盤下跌 7.28 點或 0.07%，收在 10457.22 點，外資今再賣超台股 111.22 億元，為連 11 賣，累計 11 天賣超 1028.55 億元；若拉長來看，本月以來，外資計賣超台股更達 1071.95 億元。

外資今天在集中市場賣超群創 (3481-TW)、開發金 (2883-TW)、鴻海 (2317-TW) 都超過 1 萬張。

今天集中市場自營商賣超 4.31 億元，投信買超 8.12 億元，外資及陸資賣超 111.22 億元，合計賣超 107.4 億元。同時，今天外資在期貨市場方面，今天外資期貨淨多單口數減少 3585 口，淨多單留倉口數為 47497 口。

今天集中市場外資買超較多的個股為中工、旺宏、臺企銀、如興、長榮航、元大金、中石化、冠德、聯邦銀、喬山；今天集中市場外資賣超較多的個股為群創、開發金、鴻海、玉山金、新光金、中鋼、第一金、台積電、中信金、永豐金。

今天集中市場投信買超較多的個股為聯電、華通、緯穎、聯茂、瑞昱、超眾、台泥、健策、矽創、康控 - KY；今天集中市場投信賣超較多的個股為長榮、日月光控股、台達電、卜蜂、南茂、奇鋐、美律、漢唐、臻鼎 - KY、遠百。

今天集中市場自營商買超較多的個股為中工、永豐金、遠東新、旺宏、彩晶、晶電、中信金、華新、仁寶、聯詠。今天集中市場自營商賣超較多的個股為聯茂、新光金、台積電、冠德、奇鋐、易華電、宏達電、玉晶光。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今天台股的無量反彈且殺尾盤，雖然守住年線 10437 點之上，但美中貿易衝突消息面的不利因素一項接一項而來，同時，大盤技術線型架構偏弱，造成投資人信心偏弱，且外資心態也是偏空，造成大盤走弱，投資人宜審慎。