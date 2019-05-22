華為風暴衝擊我電子科技業 投信：台商靠三優勢可望逃過一劫

華為風暴重挫電子科技類股，台股相關類股也淪為重災戶，法人認為，貿易戰雖是干擾市場最大雜音，但我國科技業仍具備轉單效應、應變靈活與高性價比等三大優勢，可望在貿易戰中找到新契機。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中貿易戰為部分台灣科技產業帶來訂單成長契機，目前多數台灣公司已陸續調整完畢，而部分台灣科技公司產能在東南亞市場，反而成為這波貿易戰的轉單受益者。

廖哲宏表示，美國對華為的禁止購、售命令雖然改變品牌消長，但不影響整體市場對智慧型手機的需求，消費者將轉往其他品牌，換言之，華為事件不至於讓全球智慧型手機需求下滑。

廖哲宏進一步指出，台灣多數科技公司服務客戶的是全球品牌，因此品牌的消長不見得對台灣科技公司營收獲利造成重大影響，舉例來說，目前多鏡頭是手機新趨勢，但並非只有華為有多鏡頭，其他國際品牌也開始發展多鏡頭，換言之，華為事件並不改變產品趨勢的潮流。

廖哲宏表示，台灣科技公司應變速度快且性價比高，比起歐美業者具備成本優勢，跟中國相比則有品質優勢，且台灣科技業角色中立，在美中雙方陷入信任危機之際，對台灣業者而言反而是種契機。

展望後市，廖哲宏認為，貿易戰與科技戰後續發展難以預料，布局策略上，將持續聚焦中長期趨勢，同時關注因為國際局勢變化造就的轉單受惠者，從中

找出具有競爭力的公司。



